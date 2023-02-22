FISHKINET
Сообщество Криминал 1652 поста • 331 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи

Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи

Автор:
22 февраля 2023 12:26
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   видео   вор   воровство   кража   криминал   люди   преступник   
118
1
1

На станции метро "Хорошевская" в Москве злоумышленник заметил пассажира, одежда которого была испачкана. Он предложил свою помощь, а сам незаметно стащил у мужчины деньги и смартфон.

Добычей преступника стал смартфон стоимостью 40 тысяч рублей и 115 тысяч рублей наличными. Правоохранительные органы воспользовались системой камер наблюдения столичного метро и быстро нашли вора.


Вскоре выяснилось, что в этот же день злоумышленник обокрал другого пассажира. Щипач подсел к жертве и тайно похитил из кармана куртки смартфон и деньги. Общий ущерб составил более 28 тысяч рублей.


Мужчине предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ часть 2 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, сумки, находившихся при потерпевшем»).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Метро   Москва   видео   вор   воровство   кража   криминал   люди   преступник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский Полчаса назад
Украли, выпил, в тюрьму (С)
Что в голове у вора? Повсюду камеры, поймают на счёт три и отправят на государственную программу перевоспитания с полным пансионом. Смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
Иванов 13 минут назад
Интересно как пассажир испачкался учитывая что у щипача не первое дело за день. Может схема такая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex Полчаса назад
еплан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Капитошка Полчаса назад
Кирпич?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ЦСКА Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1004180



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наглость, которая восхищает и завораживает
Наглость, которая восхищает и завораживает
В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
Набирающие популярность в сообществах
Недетская тайна «Золотого ключика», или Почему у Мальвины были голубые волосы
Недетская тайна «Золотого ключика», или Почему у Мальвины были голубые волосы
Д’Артаньян был негром
Д’Артаньян был негром
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот эти ребята

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#Ynews#Приколы#забавно#познавательно#Еда#шоу бизнес#дети
#интересно#интересное#история#природа#автомир#кино#подборка#картинки#полиция#дтп
#Юмор#животные#в мире#автомобили#Москва#удивительно#Жизнь#СССР#отношения#задержание
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе

На что жалуетесь?

Вернуться