Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи

На станции метро "Хорошевская" в Москве злоумышленник заметил пассажира, одежда которого была испачкана. Он предложил свою помощь, а сам незаметно стащил у мужчины деньги и смартфон.
Добычей преступника стал смартфон стоимостью 40 тысяч рублей и 115 тысяч рублей наличными. Правоохранительные органы воспользовались системой камер наблюдения столичного метро и быстро нашли вора.
Вскоре выяснилось, что в этот же день злоумышленник обокрал другого пассажира. Щипач подсел к жертве и тайно похитил из кармана куртки смартфон и деньги. Общий ущерб составил более 28 тысяч рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ часть 2 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, сумки, находившихся при потерпевшем»).
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Что в голове у вора? Повсюду камеры, поймают на счёт три и отправят на государственную программу перевоспитания с полным пансионом. Смысл?