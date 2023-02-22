Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи

Добычей преступника стал смартфон стоимостью 40 тысяч рублей и 115 тысяч рублей наличными. Правоохранительные органы воспользовались системой камер наблюдения столичного метро и быстро нашли вора.





Вскоре выяснилось, что в этот же день злоумышленник обокрал другого пассажира. Щипач подсел к жертве и тайно похитил из кармана куртки смартфон и деньги. Общий ущерб составил более 28 тысяч рублей.





Мужчине предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ часть 2 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, сумки, находившихся при потерпевшем»).