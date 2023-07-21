В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку

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В магазине Иркутска неизвестный набил свой рюкзак сладостями и попытался уйти не заплатив. Парень оказал сопротивление охранникам с помощью ножа и газового баллончика.
20-летний парень пришёл в магазин и набил свой рюкзак сладостями. Он попытался покинуть территорию торговой точки не заплатив и столкнулся с охраной. На замечания охранников он отреагировал агрессивно и достал перцовый баллончик и нож.
В итоге ранее судимый молодой человек был задержан и передан сотрудникам полиции.
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