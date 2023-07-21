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В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку

В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку

Автор:
21 июля 2023 08:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Иркутск   вор   кража   криминал   магазин   
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В магазине Иркутска неизвестный набил свой рюкзак сладостями и попытался уйти не заплатив. Парень оказал сопротивление охранникам с помощью ножа и газового баллончика.

20-летний парень пришёл в магазин и набил свой рюкзак сладостями. Он попытался покинуть территорию торговой точки не заплатив и столкнулся с охраной. На замечания охранников он отреагировал агрессивно и достал перцовый баллончик и нож.

В итоге ранее судимый молодой человек был задержан и передан сотрудникам полиции.

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Метки: Видео   Иркутск   вор   кража   криминал   магазин   
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10  комментариев
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30k
Юрий 2 часа назад
Он же обдолбанный. Глазками еле моргает, речь заторможенная.
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12k
кот базилий 10 минут назад
Работать такие не умеют (западло), только воровать. Вышел-сел вся жизнь пока не убьют или не сдохнет.
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921
ruslan d Полчаса назад
Вот таким надо накручивать по полной
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29k
Aqueronte 40 минут назад
за кражу шоколадок его бы не посадил, сумма меньше 2500 а сейчас грабеж впаяют, там минималки нет плюс рецидивист, поедет
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10k
Борис Карабанов 49 минут назад
Не вор-сладкоежка, а грабитель-сладкоежка.
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15k
Shtoppi Час назад
такое ощущение что он под чем-то.
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