В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку

20-летний парень пришёл в магазин и набил свой рюкзак сладостями. Он попытался покинуть территорию торговой точки не заплатив и столкнулся с охраной. На замечания охранников он отреагировал агрессивно и достал перцовый баллончик и нож.

В итоге ранее судимый молодой человек был задержан и передан сотрудникам полиции.