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Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине

Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине

Автор:
17 ноября 2022 11:54
Сообщество : Криминал
Метки: Прикол   видео   вор   деньги   иркутс   кража   криминал   
1912
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Хозяйка цветочного магазина в Мурманске решила посмотреть, как новый продавец работает с клиентами. Она просмотрела запись с камеры наблюдения и обнаружила забавного персонажа, пытавшегося украсть выручку. Другой мужчина, по всей видимости, в это время отвлекал сотрудницу торговой точки.

Доказанная эффективность видеонаблюдения

Осознание, отрицание, торг, принятие, смирение... Вот что камера животворящая делает!

Источник:

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Метки: Прикол   видео   вор   деньги   иркутс   кража   криминал   
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13  комментариев
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7k
Кружок Час назад
Интересно ... Вроде как украл.
Но потом положил обратно.
Статья светит?
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9k
Света 6 минут назад
Нужно стол иначе ставить и висюльку с колокольчиком ближе к двери. Он явно бывал тут и знал как открыть дверь, не потревожив звенелки. И прямиком к столу за деньгой. То есть он видел куда деньги убирают. И скорее всего камеру поставили именно потому что уже тырили деньги. Но стол реально тупые так поставили. Его надо было установить не вдоль, а поперёк помещения, примерно по центру, оставив небольшой проход сбоку. А в зоне ближайшей ко входу разместить габаритные предметы и дешовку разную, которую не жалко. В общем глупо организовано торговое пространство.
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2k
Leonid 19 минут назад

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963
raael13 Полчаса назад
Нужно было в маске медицинской заходить...
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5k
Компьютер DELL монитором 48 минут назад
Какое одухотворенное и эрудированное - рожа )))
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3k
Александр 59 минут назад
ещё своих добавил
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
взять на карандаш!
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16k
Андрей Час назад
Подергал тигра за усы. Обошлось.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Просто взял подержать, помог выручку пересчитать ))))))))
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Krasava

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