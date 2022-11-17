Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине

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Хозяйка цветочного магазина в Мурманске решила посмотреть, как новый продавец работает с клиентами. Она просмотрела запись с камеры наблюдения и обнаружила забавного персонажа, пытавшегося украсть выручку. Другой мужчина, по всей видимости, в это время отвлекал сотрудницу торговой точки.
Доказанная эффективность видеонаблюдения
Осознание, отрицание, торг, принятие, смирение... Вот что камера животворящая делает!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но потом положил обратно.
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