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Продавец обездвижил вора с помощью бутылки

Продавец обездвижил вора с помощью бутылки

Автор:
01 ноября 2023 12:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Прикол   бросок   вор   кража   криминал   
1692
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Сотрудник магазина метким броском обезвредил вора, пытавшегося сбежать с территории торговой точки.

Отличный бросок

Никаких краж в мою смену!

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Метки: Видео   Прикол   бросок   вор   кража   криминал   
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9  комментариев
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6k
pinbalist Час назад
Хэдшот!
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11k
zlopisec 2 минуты назад
"Данди по прозвищу крокодил" напомнило....
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8k
diman02 10 минут назад
Метко ! Наверное не в первый раз .
Вот почему охранник удерживал его в определённом месте . Давал возможность лучше прицелиться .
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8k
Влад 19 минут назад
офигеть! раз пять пересмотрел!
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552
Михаил 37 минут назад
Меткий бросок однако!
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3k
Алекс Чебурашкин 49 минут назад
Зачедно)))))
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6k
alex 55 минут назад
продавцу премию!
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63k
doker Час назад
А... это не у нас.
А так статья 114 УК РФ.
Могут и ещё чего добавить.
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511
ruslan d Час назад
Ха, как в кино
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