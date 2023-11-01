Продавец обездвижил вора с помощью бутылки

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Сотрудник магазина метким броском обезвредил вора, пытавшегося сбежать с территории торговой точки.
Отличный бросок
Никаких краж в мою смену!
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Вот почему охранник удерживал его в определённом месте . Давал возможность лучше прицелиться .
А так статья 114 УК РФ.
Могут и ещё чего добавить.