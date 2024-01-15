Физрук ударил школьника ладонью и попал под проверку СК

Очередной школьный скандал с привлечением правоохранительных органов произошёл в гимназии посёлка Отрадное под Воронежем. Учитель физкультуры ударил ладонью школьника, который устроил потасовку с одноклассником в спортзале.

После того, как ролик появился в сети и на него обратили внимание на физрука Рашида Каюмова начали жаловаться и другие родители. По их словам, это не первый подобный инцидент с рукоприкладством.