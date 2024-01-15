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Физрук ударил школьника ладонью и попал под проверку СК

Физрук ударил школьника ладонью и попал под проверку СК

Автор:
15 января 2024 20:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   воронежская область   гимназия   посёлок Отрадное   скандал   физрук   школьник   
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Судя по видео, педагог пытался успокоить драчуна, которых схлестнулся с одноклассником.

Очередной школьный скандал с привлечением правоохранительных органов произошёл в гимназии посёлка Отрадное под Воронежем. Учитель физкультуры ударил ладонью школьника, который устроил потасовку с одноклассником в спортзале.


После того, как ролик появился в сети и на него обратили внимание на физрука Рашида Каюмова начали жаловаться и другие родители. По их словам, это не первый подобный инцидент с рукоприкладством.


"Точно знаю, что может дать детям пощёчину и обругать матом весь класс. При этом никаких мер по отношению к педагогу не предпринимают. Дети его боятся, поэтому не сразу говорят о случившемся родителям. Мы хотим, чтобы соответствующие органы наказали Рашида Каюмова", — заявила родственница пострадавшего мальчика.

При этом руководство гимназии характеризует учителя физкультуры с положительной стороны.


"Рашид Каюмов имеет большой опыт работы с детьми. Он приехал из другой страны, где тоже преподавал физкультуру. Он хороший педагог, внимательный. Но после увиденного я обещаю провести проверку. Разберёмся обязательно", — заявил директор гимназии Сергей Янышев.


Следственный комитет начал доследственную проверку, в ходе которой сотрудники ведомства планируют выяснить, имело ли место систематическое избиение детей. Сейчас физрук от работы отсранён.

Источник:

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Метки: Видео   воронежская область   гимназия   посёлок Отрадное   скандал   физрук   школьник   
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25  комментариев
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6k
Александр 2 часа назад
"Дети его боятся, поэтому не сразу говорят о случившемся родителям."

Да видно, как его боятся... Если бы боялись, по струнке б ходили в его присутствии.
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16k
GROMOZEKA 7 минут назад
Очередной ублюдочный садист на видео и такие же ущербные недоноски, поддерживающие его в комментариях
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27k
Вован Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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26k
СергейПименов Полчаса назад
"отсранён."
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8k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Не увидел избиения.
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24k
Евгений 46 минут назад
У нас физрук был, он нас всех реально п...дил.
Какие хилые дети пошли.
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98
Аврашалом Маркович 50 минут назад
Физрук живет в каком-то информационном вакууме и не знает, чтó за такое бывает, будь он хоть сто раз по совести прав?
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418
Шэльмавье фон Шольценко Аврашалом Маркович 15 минут назад
Воо , ваш физрук тоже в информационном вакууме был в своё время , а если бы он вас вовремя за пейсы таскал за разнузданость и аморальное поведение,вы бы таких глупостей не писали...
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8k
Pravednik84 55 минут назад
Из под земли его достать и... и... Торжественно вручить ему медаль имени "Компота" (это я с уважением).
Физрук не прав только из за того, что поздно вмешался, но там и девочка, вроде, сама успешно доказывала свою точку зрения, так что я могу быть не прав.
В этой истории я на стороне физрука. Мелочи жизни на то и мелочи жизни.

ПС - я в школе до последних классов был самым мелким (на голову ниже самых мелких), пинали ОЧЕНЬ регулярно, сейчас 178см спортивного телосложения (спасибо спорту) и отсутствия серьёзных пределов (за что спасибо школе, я к последним классам стал "неприкасаемым"), так что вижу, что автором этой потасовки была не девочка.
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27k
ПаганецЪ Час назад
В моём школьном детстве физрук мог дать подзатыльник и никто не жаловался.
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4k
Platinum Час назад
Молодец физрук. Если родители-еблан, чаду своему не хотят объяснить, что и ка то этим займётся физрук и улица.
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32
Саша Platinum 52 минуты назад
А с херали? Видно что на него нападает девчонка , а он по сути отбивается. И ещё вторая впряглась на пару с физруком . Ты вот когда такие коменты пишешь, прям представляю тебя со свечкой в углу.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
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16k
Kucher Час назад
А что в Воронежской области Ивановы закончились, что на работу в школу берут неадекватных Каюмовых?
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2k
Росомаха Час назад
И всё-таки правильный закон приняли про изьятие телефонов у учеников!
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98
Аврашалом Маркович Росомаха 36 минут назад
Да, отличный закон. Парень мог бы сказать, что в пылу потасовки его физрук потрогал кое-где, вот только видел помешало. Но с новым законом таких проблем у него не будет.
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5k
Григорий Час назад
шлюпки яжемамки когда пойдут в учителя? скоро всех выживут преподавателей, останутся только давалки яжемамки.
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0
lexa 2 часа назад
советский метод брать за основу пора
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38k
albedo 2 часа назад
Задолбали уже эти яжеродители.
Ну дал пощечину за дело - иначе многие засранцы не понимают.
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3k
Игорь 2 часа назад
Скоро школа останется без физрука
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6k
Alex 2 часа назад
Ну и правильно сделал
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