Физрук ударил школьника ладонью и попал под проверку СК

Судя по видео, педагог пытался успокоить драчуна, которых схлестнулся с одноклассником.
Очередной школьный скандал с привлечением правоохранительных органов произошёл в гимназии посёлка Отрадное под Воронежем. Учитель физкультуры ударил ладонью школьника, который устроил потасовку с одноклассником в спортзале.
После того, как ролик появился в сети и на него обратили внимание на физрука Рашида Каюмова начали жаловаться и другие родители. По их словам, это не первый подобный инцидент с рукоприкладством.
"Точно знаю, что может дать детям пощёчину и обругать матом весь класс. При этом никаких мер по отношению к педагогу не предпринимают. Дети его боятся, поэтому не сразу говорят о случившемся родителям. Мы хотим, чтобы соответствующие органы наказали Рашида Каюмова", — заявила родственница пострадавшего мальчика.
Источник:
При этом руководство гимназии характеризует учителя физкультуры с положительной стороны.
"Рашид Каюмов имеет большой опыт работы с детьми. Он приехал из другой страны, где тоже преподавал физкультуру. Он хороший педагог, внимательный. Но после увиденного я обещаю провести проверку. Разберёмся обязательно", — заявил директор гимназии Сергей Янышев.
Следственный комитет начал доследственную проверку, в ходе которой сотрудники ведомства планируют выяснить, имело ли место систематическое избиение детей. Сейчас физрук от работы отсранён.
Источник:
- Женщина устроила скандал в пункте выдачи Wildberries из-за платного возврата товара
- На Урале во время мотокросса, на трассу выбежал отец и надавал тумаков малолетнему сыну-гонщику
- Пенсионерка устроила переполох в больнице — досталось даже охранникам
- "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал
- В Дании женщина попыталась помешать акции сожжения Корана
Да видно, как его боятся... Если бы боялись, по струнке б ходили в его присутствии.
Какие хилые дети пошли.
Физрук не прав только из за того, что поздно вмешался, но там и девочка, вроде, сама успешно доказывала свою точку зрения, так что я могу быть не прав.
В этой истории я на стороне физрука. Мелочи жизни на то и мелочи жизни.
ПС - я в школе до последних классов был самым мелким (на голову ниже самых мелких), пинали ОЧЕНЬ регулярно, сейчас 178см спортивного телосложения (спасибо спорту) и отсутствия серьёзных пределов (за что спасибо школе, я к последним классам стал "неприкасаемым"), так что вижу, что автором этой потасовки была не девочка.
Могу научить - развёрнутой ладонью... (фанаты кино поймут))))
Честно, не понял - если вы с сарказмом, то ловите 10 плюсов (и того мало), если нет, то...
Любой достаточно продвинутый тролль неотличим от настоящего чудака, или взгляды даже самого крайнего чудака неотличимы от достаточно продвинутой сатиры (закон По).
Вы либо очень продвинутый тролль (и тут я с уважением), либо... Не могу понять.
Ну дал пощечину за дело - иначе многие засранцы не понимают.