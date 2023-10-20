У деда сдали нервы в пункте выдачи заказов

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Пожилой мужчина пришёл в пункт выдачи заказов, чтобы сделать возврат товара. Сотрудница сказала, что делать это нужно через личный кабинет. Мужчина не понял, что от него хотят и устроил скандал.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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