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У деда сдали нервы в пункте выдачи заказов

У деда сдали нервы в пункте выдачи заказов

Автор:
20 октября 2023 08:51
Метки: Видео   ПВЗ   возврат   возврат товара   дед   дедушка   конфликт   скандал   
994
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Пожилой мужчина пришёл в пункт выдачи заказов, чтобы сделать возврат товара. Сотрудница сказала, что делать это нужно через личный кабинет. Мужчина не понял, что от него хотят и устроил скандал.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   ПВЗ   возврат   возврат товара   дед   дедушка   конфликт   скандал   
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7  комментариев
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12k
Linuksoid 55 минут назад
Тут идиоты родственники, которые деда возвращать товар послали.
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12k
ron Полчаса назад
понаделают всяких телефонов и личных кабинетов, а люди страдают ! )))
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56k
dima423 43 минуты назад
Мне кажется тут дело не в том что он дед, а том что он мудак... умный или мудрый человек слышит других и пытается разобраться) А этот - я вас подожгу накуй... не от большого ума видимо)
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3k
xbrat 45 минут назад
А он ей платил? Понятно, что она "сотрудник компании", но по факту это франшиза ипэшная.
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649
Шурман 56 минут назад
Живя в европе и не с таким сталкиваешься , проблема другая что твой рот и твои эмоции обойдутся тебе очень дорого а особенно угрозы типа я сожгу и тд . Я даже гарантию даже что после таких разговоров я могу сидеть спокойно и ждать ментов , задержать не задержут но пару часов нервы помотают .
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