FISHKINET
Сообщество Юмор 18158 постов • 3642 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Бодрая разминка в классе

Бодрая разминка в классе

Автор:
26 декабря 2023 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   дети   ученики   учительница   школа   школьник   
1217
1
1

В одной из школ Китая учительница провела бодрящую разминку вместе с учениками. После такого точно не захочется спать на уроке.

Взбодрились и избавились от лишней энергии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Китай   дети   ученики   учительница   школа   школьник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Иван Иванов 51 минуту назад
У них там по ходу и отопления нет...для бодрости я так понимаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Игорь Иванов 53 минуты назад
Не меньше 40 штук учеников, трудно учителям, однако...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
Михаил Час назад
Сразу вспоминаются наши школьные разминки - "Мы писали, мы писали, наши пальчики устали ......."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

782103



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря
" Маремьяна, не страмись! Лезь в дудку!": советский мультфильм, который разобрали на цитаты
" Маремьяна, не страмись! Лезь в дудку!": советский мультфильм, который разобрали на...
Набирающие популярность в сообществах
25 увлекательных факта о психологии человека, которые многое объясняют
25 увлекательных факта о психологии человека, которые многое объясняют
Исторические легенды - Призрак Великого Зодчего
Исторические легенды - Призрак Великого Зодчего
Уж сколько раз твердили людям
Уж сколько раз твердили людям
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#автомир#собака#дети#история#Еда#кот#убийство
#животные#люди#Прикол#машина#интересное#ДТП#Россия#авто аварии#конфликт#Автовсячина
#интересно#факты#автомобили#кино#аварии#забавно#фильм#новый год#СССР#подборка
Уж сколько раз твердили людям Уж сколько раз твердили людям В Китае курьер спас девочку, которая упала в водоем и начала тонуть В Китае курьер спас девочку, которая упала в водоем и начала тонуть Бойтесь гнева терпеливых людей! Бойтесь гнева терпеливых людей! Опасный эксперимент: в Китае подросток бросил петарду в канализацию Опасный эксперимент: в Китае подросток бросил петарду в канализацию Китайский учитель надавал пощечин ученикам за плохо написанный диктант Китайский учитель надавал пощечин ученикам за плохо написанный диктант Первоклассник пытается вырваться из рук отца, потому что не хочет идти в школу Первоклассник пытается вырваться из рук отца, потому что не хочет идти в школу

На что жалуетесь?

Вернуться