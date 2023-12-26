Бодрая разминка в классе

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В одной из школ Китая учительница провела бодрящую разминку вместе с учениками. После такого точно не захочется спать на уроке.
Взбодрились и избавились от лишней энергии.
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