Бодрая разминка в классе

Уж сколько раз твердили людям

В Китае курьер спас девочку, которая упала в водоем и начала тонуть

Бойтесь гнева терпеливых людей!

Опасный эксперимент: в Китае подросток бросил петарду в канализацию

Китайский учитель надавал пощечин ученикам за плохо написанный диктант

Первоклассник пытается вырваться из рук отца, потому что не хочет идти в школу