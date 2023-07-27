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В Дании женщина пыталась помешать акции сожжения Корана

В Дании женщина пыталась помешать акции сожжения Корана

Автор:
27 июля 2023 08:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Дания   инцидент   книга   коран   скандал   сожжение   
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Женщина попыталась остановить активиста, который планировал сжечь Коран у здания посольства Ирака в Копенгагене. Однако ей помешали.

Сотрудники полиции отобрали Коран у женщины и вернули активисту. Позже он сжег священную книгу.

Пытавшаяся предотвратить акт вандализма местная жительница была задержана.

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Метки: Видео   Дания   инцидент   книга   коран   скандал   сожжение   
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14  комментариев
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28k
Киры4 54 минуты назад
Хоть один адекватный человек.
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29k
Aqueronte 5 минут назад
Блэт, это всего лишь книжка, не оригинал а перепечатка. Неужели нельзя быть умнее и перестать на это вестись? А еще лучше, перестать верить в выдуманных человечков.
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7k
pilgrimnl 6 минут назад
ублюдки, надо что бы весь мусульманский мир санкции ввел против европы
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36k
russger 7 минут назад
На мусульманку вроде не похожа, какое ей дело?
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15k
Shtoppi 13 минут назад
пусть не останавливаются и скоро им все это бумерангом вернется.
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900
ruslan d 16 минут назад
Ну они допрыгаются , мусульмане обидчивые ребята ...
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2k
Tambabashi Полчаса назад
Что сделал Ирак Дании? Что вообще за тупость играть на нервах верующих, больные ублюдки!
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4k
Еркен 50 минут назад
Может мне кто-то объяснить для чего они сжигают эту книгу демонстративно?
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3k
Александр 52 минуты назад
Твари, чьими руками открывают эти окна Овертона, даже не понимают как мне кажется своей роли презерватива...
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