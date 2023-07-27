В Дании женщина пыталась помешать акции сожжения Корана

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Женщина попыталась остановить активиста, который планировал сжечь Коран у здания посольства Ирака в Копенгагене. Однако ей помешали.
Сотрудники полиции отобрали Коран у женщины и вернули активисту. Позже он сжег священную книгу.
Пытавшаяся предотвратить акт вандализма местная жительница была задержана.
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Вот даже интересно: если публично начать жечь всякие учебники ЛГБТ, которыми они детишек пичкают в школах, то тоже разрешат?