"Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал

В столичном такси развернулась целая драма. Две дамы, судя по всему уроженки Чечни, сели в машину. Одна из женщин заявила, что она недавно сделала операцию по увеличению груди и поэтому не будет пристёгиваться. Водитель вежливо сообщил женщинам, что тогда она никуда не поедет, если пассажиры не пристегнуться. После этого пассажирки принялись угрожать водителю Кадыровым и материться.