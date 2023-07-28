"Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал

Ещё одна печальная история из салона такси. На этот раз две чеченские девушки в Москве сели в машину, и одна из них отказалась пристёгиваться. Водитель отказался везти пассажирок и те перешли в наступление.
В столичном такси развернулась целая драма. Две дамы, судя по всему уроженки Чечни, сели в машину. Одна из женщин заявила, что она недавно сделала операцию по увеличению груди и поэтому не будет пристёгиваться. Водитель вежливо сообщил женщинам, что тогда она никуда не поедет, если пассажиры не пристегнуться. После этого пассажирки принялись угрожать водителю Кадыровым и материться.
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В итоге пассажирки всё же покинули салон такси, на прощание пообещав таксисту проблемы.
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И непокрытую голову
И кто ей сиськи разрешил "потрошить"
Во времена пророка Мухаммеда такси не существовало.....
Хотя я себе даже грудь не увеличивал...
Вообще абизяны в край .охуели !
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https://islam-med.com/kosmeticheskie-operatsii-v-islame/?ysclid=lkmihh6jyu183745880https://islam-med.com/kosmeticheskie-operatsii-v-islame/?ysclid=lkmihh6jyu183745880
ну и про смену пола, если кому интересно
https://yandex.ru/q/question/kak_s_tochki_zreniia_islama_obiasniaetsia_567f9572/?ysclid=lkmip0h8vy760298820https://yandex.ru/q/question/kak_s_tochki_zreniia_islama_obiasniaetsia_567f9572/?ysclid=lkmip0h8vy760298820
Поднимать тяжести, даже 3 кг уже тяжесть.
Заниматься спортом, активным сексом и выполнять физическую работу.
Пить алкогольные напитки и курить.
Водить авто и пристегиваться ремнем безопасности.
Нарушать гигиену.
Игнорировать предписание о круглосуточном ношении компрессионного белья.
Так что велком ту общественный транспорт.