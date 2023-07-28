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"Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал

"Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал

Автор:
28 июля 2023 13:16
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Москва   девушки   интересное   ремни безопасности   скандал   такси   фото   
1874
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Ещё одна печальная история из салона такси. На этот раз две чеченские девушки в Москве сели в машину, и одна из них отказалась пристёгиваться. Водитель отказался везти пассажирок и те перешли в наступление.

В столичном такси развернулась целая драма. Две дамы, судя по всему уроженки Чечни, сели в машину. Одна из женщин заявила, что она недавно сделала операцию по увеличению груди и поэтому не будет пристёгиваться. Водитель вежливо сообщил женщинам, что тогда она никуда не поедет, если пассажиры не пристегнуться. После этого пассажирки принялись угрожать водителю Кадыровым и материться.

В итоге пассажирки всё же покинули салон такси, на прощание пообещав таксисту проблемы.

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Метки: Видео   Москва   девушки   интересное   ремни безопасности   скандал   такси   фото   
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25  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Пусть ответит за отсутствие одежды мусульманской женщины
И непокрытую голову
И кто ей сиськи разрешил "потрошить"
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4k
foggen2 8 минут назад
Пускай ждут ближайшего верблюда.
Во времена пророка Мухаммеда такси не существовало.....
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405
nnm foggen2 4 минуты назад
Тогда уж осла.
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49k
turyst 22 минуты назад
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
А на увеличение сисек её лично Рамзан благословил?
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4k
Alex 37 минут назад
Свиньи обыкновенные. Что мужики, что бабы
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3k
Руслан 37 минут назад
Дорвались до столичной жизни. Вседозволенность почувствовали. Почему-то думается, что это они будут скоро извиняться и уедут домой
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3k
Роман 38 минут назад
Пользовался я в Москве услугами такси, никогда не просили пристегнуться.
Хотя я себе даже грудь не увеличивал...
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5k
Трям 50 минут назад
Помнится не так давно одна черножопая у какого-то ТЦ так повыйобывалась, а в итоге ее муж работу потерял, а она походу до сих пор где-то писдюлей получает.
Вообще абизяны в край .охуели !
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15k
Shtoppi 57 минут назад
поборникам ислама уже разрешили делать пластические операции?
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1k
Геннадий Час назад
Надеюсь старшие объяснят этим дамам как надо себя вести
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558
Ivan Shotgun Час назад
Вопрос к знатокам: а как на самом деле регулируется такая ситуация, если и в самом деле есть противопоказания к пристегиванию (без стёба, реальный вопрос)?
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187
FelisLynx Ivan Shotgun 11 минут назад
В ПДД исключений нет.
Так что велком ту общественный транспорт.
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9k
МихА Час назад
Если честно, всегда езжу на такси сзади и хоть бы раз меня попросили пристегнуться... ни разу.
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