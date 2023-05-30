На Урале во время мотокросса, на трассу выбежал отец и надавал тумаков малолетнему сыну-гонщику

В Каменске-Уральском проходили гонки по мотокроссу для детей от 8 до 12 лет. Один из участников забуксовал на трассе и к нему быстренько подбежал отец. Вместо помощи, он нанёс ему несколько сильных ударов.

Причина была в том, что у мотоцикла заклинили передние тормоза. Спортсмен знал, как ехать, и хотел продолжить путь. Но ребенок падал трижды и не смог поехать. Отец из-за этого сорвался на своего сына, - рассказал очевидец. - Самое обидное, что мальчика дисквалифицировали из-за такой «помощи» на дороге.