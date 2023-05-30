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На Урале во время мотокросса, на трассу выбежал отец и надавал тумаков малолетнему сыну-гонщику

На Урале во время мотокросса, на трассу выбежал отец и надавал тумаков малолетнему сыну-гонщику

Автор:
30 мая 2023 17:32
Сообщество : Мото
Метки: Урал   видео   гонки   зрители   мальчик   мотокросс   мотоцикл   отец   скандал   тормоза   
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И ушёл с трассы под возмущённый свист зрителей.

В Каменске-Уральском проходили гонки по мотокроссу для детей от 8 до 12 лет. Один из участников забуксовал на трассе и к нему быстренько подбежал отец. Вместо помощи, он нанёс ему несколько сильных ударов.

Причина была в том, что у мотоцикла заклинили передние тормоза. Спортсмен знал, как ехать, и хотел продолжить путь. Но ребенок падал трижды и не смог поехать. Отец из-за этого сорвался на своего сына, - рассказал очевидец. - Самое обидное, что мальчика дисквалифицировали из-за такой «помощи» на дороге.

Мы были в шоке от произошедшего! Зрители кричали мужчине и свистели, чтобы он не трогал мальчика, - говорит еще один свидетель произошедшего.

А член правления Свердловской Федерации мотоциклетного спорта Андрей Агафонов добавляет:

Ребенка с соревнований сняли вынужденно. Я как спортивный комиссар, когда это увидел, то прибежал и увел ребенка за руку с трассы. Мужчине сказал удалиться с соревнований. Они выступали лично, никаких представителей и тренеров с ними не было. После этого они поспешно покинули гонку.

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Метки: Урал   видео   гонки   зрители   мальчик   мотокросс   мотоцикл   отец   скандал   тормоза   
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9  комментариев
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82
Человек Разумный 2 часа назад
Батя редкостный мудозвон
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2k
Анатолий 6 минут назад
На Е1 было написано интервью с мамой. Отец ему сказал, чтоб он не ехал дальше, а к механикам ехал. У него заклинило передний тормоз в итоге он упал раз 10 наверное и по нему даже проехал другой спортсмен. Вот папаша и не выдержал.
Не поддерживаю такие решения. Но вот есть такие люди.
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240
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Полчаса назад
Папа долбодятел
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9k
alex9845 Полчаса назад
Это когда сам мечтал стать гонщиком, не вышло и теперь станет сын, даже через тумаки.А куда там надзорные органы смторят? Если он так при людях, то что он с пацаном будет делать не на людях? Или пох? Папе можно?
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29k
Ваня 51 минуту назад
папец гадкая сука и редкостное говно...
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12k
GROMOZEKA Час назад
Вырастет и с превеликим удовольствием будет также пи@дить этого муд@ка в ответку.
А муд@к будет искренне удивляться «за шо»?
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445
Александр 2 часа назад
А потом скажут, что компьютерные игры виноваты)
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942
ruslan d 2 часа назад
Странный метод ...
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351
Stekr 2 часа назад
Отец года.
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