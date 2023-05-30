На Урале во время мотокросса, на трассу выбежал отец и надавал тумаков малолетнему сыну-гонщику

И ушёл с трассы под возмущённый свист зрителей.
В Каменске-Уральском проходили гонки по мотокроссу для детей от 8 до 12 лет. Один из участников забуксовал на трассе и к нему быстренько подбежал отец. Вместо помощи, он нанёс ему несколько сильных ударов.
Причина была в том, что у мотоцикла заклинили передние тормоза. Спортсмен знал, как ехать, и хотел продолжить путь. Но ребенок падал трижды и не смог поехать. Отец из-за этого сорвался на своего сына, - рассказал очевидец. - Самое обидное, что мальчика дисквалифицировали из-за такой «помощи» на дороге.
Мы были в шоке от произошедшего! Зрители кричали мужчине и свистели, чтобы он не трогал мальчика, - говорит еще один свидетель произошедшего.
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А член правления Свердловской Федерации мотоциклетного спорта Андрей Агафонов добавляет:
Ребенка с соревнований сняли вынужденно. Я как спортивный комиссар, когда это увидел, то прибежал и увел ребенка за руку с трассы. Мужчине сказал удалиться с соревнований. Они выступали лично, никаких представителей и тренеров с ними не было. После этого они поспешно покинули гонку.
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Не поддерживаю такие решения. Но вот есть такие люди.
А муд@к будет искренне удивляться «за шо»?