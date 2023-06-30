Женщина устроила скандал в пункте выдачи Wildberries из-за платного возврата товара

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Женщина отказалась от товара, купленного на известном "ягодном" маркетплейсе и с нее списали деньги за возврат. Дамочка не знала, что отказ от товара платный и устроила скандал.
В пункте выдачи товаров женщина начала скандалить, требуя от работницы свои деньги назад.
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Метки: Wildberries Видео Россия возврат пункт выдачи скандал
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Потом сделали возврат 50 рэ.
Сейчас то ли 100, то ли 75.
есть продаваны которые и с малым рейтингом сами назад везут, а есть такие категории товаров что и с золотым статусом возврат платный.
Покупая на вб, автоматически соглашаешься с правилами покупки-возврата. Не нравится - не покупай. Кроме того перед покупкой видно, платный возврат или нет.
Или это старое видео?