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Женщина устроила скандал в пункте выдачи&nbsp;Wildberries из-за платного возврата товара

Женщина устроила скандал в пункте выдачи Wildberries из-за платного возврата товара

Автор:
30 июня 2023 10:38
Метки: Wildberries   Видео   Россия   возврат   пункт выдачи   скандал   
1559
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Женщина отказалась от товара, купленного на известном "ягодном" маркетплейсе и с нее списали деньги за возврат. Дамочка не знала, что отказ от товара платный и устроила скандал.

В пункте выдачи товаров женщина начала скандалить, требуя от работницы свои деньги назад.

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Метки: Wildberries   Видео   Россия   возврат   пункт выдачи   скандал   
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14  комментариев
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53k
smakido 3 часа назад
"Дамочку" я там не увидел, было только быдло с луженой глоткой. Жаль сотрудницу-с кем только не приходиться работать!
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4k
Алекс Таворотов 4 минуты назад
лето. напекло бабуле... вот кровь и пошла не в ту часть моцга
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87
Александр 9 минут назад
Не все ещё поняли, что такое онлайн-магазины, в т.в. WB и Оzon. Вот и женщина живёт в своём старом мире, где продавец на кассе выдаёт товары. Она ещё не поняла, что пришла в пункт выдачи, а не в магазин.
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2k
Lena 37 минут назад
Милицию бы вызвала и все.
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8k
Влад Час назад
там вообще то возврат бесплатный...
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36k
russger 2 часа назад
Сейчас, друзья мои, мы наблюдали пзданутую быдло-бабку обыкновенную.

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2k
Егор Попов 2 часа назад
Очень надеюсь, что "дамочку" арестуют. Думаю, сотрудница догадалась полицию вызвать.
Покупая на вб, автоматически соглашаешься с правилами покупки-возврата. Не нравится - не покупай. Кроме того перед покупкой видно, платный возврат или нет.
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54k
dima423 2 часа назад
ппц какие же люди епанутые есть))
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16k
Smiley 3 часа назад
ОПЯТЬ платный?
Или это старое видео?
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