1438
1
1
70-летний божий одуванчик из Магадана разгромила всё на своём пути, избила тростями сотрудников ЧОПа и уличила одного из них в импотенции. И всё из-за того, что её не принял кардиолог без талона и вне очереди.
Местные говорят, что бабушка уже не в первый раз чудит и устраивает дебош в больнице
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
Её якобы не приняли без очереди и вот что из этого вышло.
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад...
(С) Наше Всё