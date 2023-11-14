Девушки на улицах городов рассказали, какими должны быть их парни и мужья

1535
1
1
В соцсетях уже публиковались похожие опросы — в них (почему-то) девушки отказывались давать своей "половинке" пароль от смартфона и категорически отказались от ДНК-теста общих (будущих) детей.
— Мужчина должен быть красивый, обеспеченный и умный
— А что вы можете дать взамен?
— Ну, я красивая!
Источник:
Ссылки по теме:
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Музыкальный немецкий язык
- Идеал мужчины в одном из африканских племён
- Неудачный опыт готовки
- Девушки, к которым есть вопросики
Новости партнёров
реклама
А кто-нибудь еще с ней согласен?
... и губозакатывающую машинку ей, для полного комплекта к несбыточным мечтам.