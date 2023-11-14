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Главная > Видео
Девушки на улицах городов рассказали, какими должны быть их парни и мужья

Девушки на улицах городов рассказали, какими должны быть их парни и мужья

Автор:
14 ноября 2023 09:20
Метки: Видео   девушки   забавно   люди   мужчина   на улице   опрос   
1535
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В соцсетях уже публиковались похожие опросы — в них (почему-то) девушки отказывались давать своей "половинке" пароль от смартфона и категорически отказались от ДНК-теста общих (будущих) детей.

— Мужчина должен быть красивый, обеспеченный и умный
— А что вы можете дать взамен?
— Ну, я красивая!

Источник:

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Метки: Видео   девушки   забавно   люди   мужчина   на улице   опрос   
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22  комментария
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31k
Владимир Час назад
А я ему писечку..
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2k
Dimon Минуту назад
Ну справедливости ради полно и с другой стороны долбоё...ов в штанах, с пивным животиком, которые живут с мамой, ходят на работу за 30-40 тыс. руб. и при этом ожидают, что за гамбургер и перспективу перепихнуться в отсутствие мамки на диване, с ними должны знакомиться исключительно фотомодели! Любимый лозунг таких имбецилов, для оправдания собственной ничтожности: "Переспать так с королевой, воровать - так миллион!" А пока, мол, грузчиком в Пятёрочке временно поработаю.
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24k
Тигран Саркисян 17 минут назад
Блин ну вот откуда вы этих полоумных выкапываете , как не опрос , то какие то отшибленные попадаются , где все нормальные девчонки ( а ну да нормальных разобрали)))
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15k
Ivan 18 минут назад
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12k
Rus77 24 минуты назад
Опрос среди эскортниц (проституток)?
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1k
Илья Полчаса назад
А я ему два прицепа и мысли в космос.
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Я красивая.
А кто-нибудь еще с ней согласен?
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1k
whytez Полчаса назад
Хотеть каждый имеет право, ничего в этом плохого нет. Пожелаем этой стареющей клуше успехов.
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124k
parallax Полчаса назад
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19k
Shtoppi 41 минуту назад
пздц!!!
... и губозакатывающую машинку ей, для полного комплекта к несбыточным мечтам.
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24k
ЦСКА Час назад
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
красивая?
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62k
pynh Час назад
а где девушкИ?
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