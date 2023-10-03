Идеал мужчины в одном из африканских племён

Мужчины с большими животами считаются у женщин племени Боди самыми красивыми. Каждый год члены племени выбирают того, кто отрастил себе самое большое пузо и провозглашают героем на всю оставшуюся жизнь.

Ты не толстый, ты просто хочешь отправиться Эфиопию и стать местным героем.