Идеал мужчины в одном из африканских племён

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Хорошего человека должно быть много. Этому правилу следуют члены племени Боди в Эфиопии.
Мужчины с большими животами считаются у женщин племени Боди самыми красивыми. Каждый год члены племени выбирают того, кто отрастил себе самое большое пузо и провозглашают героем на всю оставшуюся жизнь.
Ты не толстый, ты просто хочешь отправиться Эфиопию и стать местным героем.
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