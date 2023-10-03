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Главная > Видео
Идеал мужчины в одном из африканских племён

Идеал мужчины в одном из африканских племён

Автор:
03 октября 2023 12:19
Метки: Видео   живот   лишний вес   люди   мужчина   эфиопия   
1426
1
1

Хорошего человека должно быть много. Этому правилу следуют члены племени Боди в Эфиопии.

Мужчины с большими животами считаются у женщин племени Боди самыми красивыми. Каждый год члены племени выбирают того, кто отрастил себе самое большое пузо и провозглашают героем на всю оставшуюся жизнь.

Ты не толстый, ты просто хочешь отправиться Эфиопию и стать местным героем.

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Метки: Видео   живот   лишний вес   люди   мужчина   эфиопия   
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7  комментариев
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17k
banzai7 Час назад
Вот откуда термин "Бодипозитив".
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8k
Nikolay Минуту назад
"Не бывает некрасивых мужчин, бывают неправильные стандарты красоты"
Приятно знать, что всегда найдется место, где тебя посчитают красавцем
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20k
Александр Минуту назад
Большое пузо-признак успеха
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1k
Вир Норин 10 минут назад
Да, да... Герой на всю оставшуюся коротенькую жизнь :)
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 20 минут назад
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10k
Maddy8 20 минут назад
На молоке и крови не растолстеешь, это скорее воспаление кишок, за счёт этого пузо вздувается.
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1k
Андерсен Полчаса назад
Пиво, диван, телек и никакого спорта - и вуаля, ты красавчик в Эфиопии
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