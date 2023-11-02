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Девушки, к которым есть вопросики

Девушки, к которым есть вопросики

Автор:
02 ноября 2023 10:19
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   бывший   девушки   на улице   опрос   отношения   
1259
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Повальная мода у блогеров подходить к людям на улице и задавать странные вопросы удивляет. Хотя, из таких вот "опросов" можно узнать немало интересного и необычного.

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Метки: Видео   бывший   девушки   на улице   опрос   отношения   
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9  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 46 минут назад
А может постановочное видео. Заранее обсудили что сказать и .. сняли "кино".
Всеж ради тык-тока да прочей хрени. Блохеры!
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36k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Молодцы девчонки. Бывших нет. Пока с нынешними.

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21k
Davy Jones 37 минут назад
Девушка, эдравствуйте, у меня к Вам три вопроса.
В рот не возьму, в жопу не дам!
Тогда один.
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6k
livaneth 37 минут назад
мы в тринадцать
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6k
livaneth 40 минут назад
А ведь кто-нибудь с ней замутит и сядет.
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61k
pynh 48 минут назад
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15k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Помотала жизнь
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