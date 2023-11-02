Девушки, к которым есть вопросики

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Повальная мода у блогеров подходить к людям на улице и задавать странные вопросы удивляет. Хотя, из таких вот "опросов" можно узнать немало интересного и необычного.
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Всеж ради тык-тока да прочей хрени. Блохеры!
В рот не возьму, в жопу не дам!
Тогда один.