Музыкальный немецкий язык

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Многим кажется, что немецкий язык звучит несколько грубовато. Следовательно, его сложно назвать "музыкальным" и "мелодичным".
Немецкий язык очень даже музыкальный и вот вам доказательство.
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