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Музыкальный немецкий язык

Музыкальный немецкий язык

Автор:
03 ноября 2023 11:07
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   в мире   забавно   люди   немецкий язык   прикольно   
1557
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Многим кажется, что немецкий язык звучит несколько грубовато. Следовательно, его сложно назвать "музыкальным" и "мелодичным".

Немецкий язык очень даже музыкальный и вот вам доказательство.

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Метки: Видео   Музыка   в мире   забавно   люди   немецкий язык   прикольно   
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13  комментариев
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308
ДедМаздай 2 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Егерь 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
LisA Час назад
Я буду говорить с Богом по-испански с мужчинами по-французски с женщинами по-итальянски, а с своим конем по-немецки
Карл V император Священной Римской империи
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11k
kaboza 2 часа назад
Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen. Этo cлoвo cocтoит из 46 букв, нo вы нe нaйдeтe eгo в нeмeцкиx cлoвapяx. Этo пpoфeccиoнaльный жapгoн, упoтpeбляeмый в бизнec-кpугax. Пo-pуccки этo звучит тaк: «кoмпaния, пpeдocтaвляющaя уcлуги мaccoвыx кoммуникaций». Если это слово произнести с жестикуляцией гитлера, я точно подумал бы от приказе захвата какой нибудь страны, а по Русски это МТС)))) ну подлиньше ТЕЛЕ2 ))) ну совсем длинно Мегафон..
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда поражала тяга обижаться на стереотипы в свои сторону, но распространять про других.
Просто послушайте

Ссылка www.youtube.com
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Слушайте, да этот парень - музыкальный гений... Он из любых звуков сделает музыку, даже из .... не знаю .... из пердежа ленивца.... Так что неудивительно.
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14k
Александр 2 часа назад
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Olxi

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