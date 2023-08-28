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У слабой половины человечества поинтересовались, как они относятся к обязательному ДНК-тесту новорожденных

У слабой половины человечества поинтересовались, как они относятся к обязательному ДНК-тесту новорожденных

Автор:
28 августа 2023 08:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Днк тест   днк   забавно   люди   отношения   ребенок   
1912
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Почти все девушки отнеслись к такой идее отрицательно, мужчины наоборот — одобрительно.

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Метки: Видео   Днк тест   днк   забавно   люди   отношения   ребенок   
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27  комментариев
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1k
Бэмсяра Час назад
вы не понимаете, это другое)
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1k
Zлобная Vатка 3 минуты назад
Очень правильная идея,но! Тестов должно проводиться несколько в независимых конторах. Иначе,учитывая безалаберность и "неподкупность",так и будут мужики растить чужих отпрысков,а порядочные жены могут пострадать.
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4k
Natalia 5 минут назад
Максимально недальновидные женщины. Сейчас с помощью генетики можно не только мам/пап определять, но и способности к наукам, вероятности заболеваний и даже вероятную продолжительность жизни. Наоборот это нужно - сверять ДНК родителей, люди должны понимать, что гены - это 90% ребенка и только небольшая часть это воспитание и привитые привычки. Я бы с удовольствием и тест прошла и дальше бы это развила
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27k
Егор 8 минут назад
А последней черненькой есть телефончик? Друг спрашивает.
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32k
Slonyash 18 минут назад
90% опрошенных!

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22k
Mike Miller 18 минут назад
Когда-нибудь все равно к этому придем. Сначала в формате сбора генетической информации с целью выявления предрасположенности к различным заболеваниям. Вполне благая цель, сама по себе.
По ходу этого процесса будут составляться базы данных ДНК. И уже через поколение будет возможность проводить установление родственников, и, само собой, отцовства.
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13k
Юлия 18 минут назад
Просто мужчины, видимо, не совсем осознают тот факт, что в этом процессе учавствуют двое.

Вышел новый указ: Всем дальнобойщикам собрать своих детей по стране.
Мужик так и сделал, собрал всех, привез домой. Зовeт жену, говорит:
Выводи наших, знакомить будем.
Жена отвечает:
Так и нет наших-то, вчера забрали всех.
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366
Jay Freeman Юлия 10 минут назад
Всё прекрасно мужчины осознают. Просто в целом мужчины готовы нести ответственность за свои поступки. А женщины, особенно воспитанные на фемизизме знают только о правах. А их косяки должен разгребать кто-то другой.
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7k
Николай 18 минут назад
Пхах, ни разу не палятся... прям как наши депутаты и гос служащие...
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6k
мемфрид 19 минут назад
Ахахах, вот вся пе*добратия и спалилась)
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2k
Fiverknot Полчаса назад
Перепись *лядей. Пару девочек кто согласен - молодцы.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Поручик! А правда, что вы были членом суда, Да. членом сУда, членом туда
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Есть такая забавная история
https://www.yaplakal.com/forum7/topic2557330.html?ysclid=lluhyydu3533826033https://www.yaplakal.com/forum7/topic2557330.html?ysclid=lluhyydu3533826033
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14k
Kostick 37 минут назад
всё что нужно знать о подавляющем большинстве современных женщин.
даже не задумываясь на мгновенье, сразу идут в глухую несознанку)
ps ввести обязательный тест в роддомах надобно.
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1k
no_fate 38 минут назад
Опрос нужно проводить среди нормальных девушек, а это [мат] и после выхода замуж такие не меняются никогда. Поэтому уж если взял себе глядь - обязательно тест, а то через его знает кто туда насливал, а будешь думать, что ребенок твой.
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756
Почтальон Стечкин 39 минут назад
Бл..ди, сэр!
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33k
Fat Lynx 42 минуты назад
Это другое... понимать надо!
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4k
brotherirk 43 минуты назад

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3k
Александр Едигаров 44 минуты назад
Да уж.
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24k
pssst 45 минут назад
моя двумя руками за. А то вдруг подменили.
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7k
vasilykopkov 52 минуты назад
Все понятно,95% опрошенных - б*яди, только две бабы нормальные.
Расходимся, мужики...
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769
Шурман Час назад
Нашлись только 2 верные и мужики все за , а вот другое меня убило . Я тоже за это , вот только я жене доверяю . Дети мои это типа копи паст , особенно сын , даже родинки одинаковые и на тех же местах и у дочки такой же вспыльчивый характер что и у меня :) Я иногда думаю почему я сына отдал на айкидо и добился он уже хороших высот , я бы лучше дочку туда отдал , этот зверь сына ходит избивает и орет на весь дом КРЫСС ты мои конфеты упер :)))))))) с стороны это смешно выглядит а так они не разлей вода и еще и ревнивица страшная , к сыну девочки приходят а она ревнует .
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