У слабой половины человечества поинтересовались, как они относятся к обязательному ДНК-тесту новорожденных

1912
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему расстаются многие пары
- Как смеются разные люди
- Когда нашел себя на гугл панорамах
- Каким должен быть идеальный супруг
- Сквозь века: когда женщине не хватает внимания
Новости партнёров
реклама
Источник:
На что жалуетесь?
По ходу этого процесса будут составляться базы данных ДНК. И уже через поколение будет возможность проводить установление родственников, и, само собой, отцовства.
Вышел новый указ: Всем дальнобойщикам собрать своих детей по стране.
Мужик так и сделал, собрал всех, привез домой. Зовeт жену, говорит:
Выводи наших, знакомить будем.
Жена отвечает:
Так и нет наших-то, вчера забрали всех.
Есть тесты проще, например - если она пишет слово "учавствует".
Вы противоречите сам себе.
Если б это было так, тогда б днк тесты были б не нужны, потому что мужчины тогда б приходи сами и говорили "чувак, это мой ребенок и хочу нести за него полную моральную т материальную ответсвенность" не так ли?
https://www.yaplakal.com/forum7/topic2557330.html?ysclid=lluhyydu3533826033https://www.yaplakal.com/forum7/topic2557330.html?ysclid=lluhyydu3533826033
даже не задумываясь на мгновенье, сразу идут в глухую несознанку)
ps ввести обязательный тест в роддомах надобно.
Расходимся, мужики...