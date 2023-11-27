Когда у вас один мозг на двоих

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Если вы ещё не знаете, как выглядит сильная ментальная связь, то посмотрите этот ролик!
Если бы эти два парня играли в одной команде в "Крокодил", то стали бы чемпионами.
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