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Когда у вас один мозг на двоих

Когда у вас один мозг на двоих

Автор:
27 ноября 2023 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   игра   люди   ментальная связь   мужчина   удивительно   
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Если вы ещё не знаете, как выглядит сильная ментальная связь, то посмотрите этот ролик!

Если бы эти два парня играли в одной команде в "Крокодил", то стали бы чемпионами.

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Метки: Видео   забавно   игра   люди   ментальная связь   мужчина   удивительно   
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ruslan d Час назад
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