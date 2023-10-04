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Вы бы дали пароль от телефона своему партнеру?

Вы бы дали пароль от телефона своему партнеру?

Автор:
04 октября 2023 11:54
Сообщество : Жизнь
Метки: Телефон   девушки   доверие   опрос   парни   пароль   
833
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На улицах городов спросили у прохожих - "дали бы вы своей половинке пароль от смартфона и перестали бы общаться с другом противоположного пола, если бы "половинка" вас попросил(а)?".

Принцессы ответили категорически - нет, нет и еще раз нет.

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Метки: Телефон   девушки   доверие   опрос   парни   пароль   
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15  комментариев
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Я не скрывал. Моя тоже не скрывает.
А что вдруг и будет, то надо грамотно страховаться, а так зачем отказом обжать и повод давать ??
А вот частые отрицательные ответы этих "кобылок" не радуют
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1k
Darki 4 минуты назад
Ну как монтируется видео с такими опросами все же вкурсе
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6k
V2.Smirnov 10 минут назад
Когда живёшь совместно (а не просто вместе) - пароли расползаются сами. Даже если никто не просит. Полно ситуаций вида "мой телефон сел, позвоню с твоего", "у меня повышенный кешбек на карте в аптеку - возьми оплати с неё", "посмотри в госуслугах - есть ли задолженность".
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15k
Alex 11 минут назад
Если у вас возникает вопрос, а можно ли дать доступ к личным данным своему партнёру, значит рядом с вами чужой человек. Зачем вы тогда вообще вместе? Вы чужие люди друг другу.
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17k
Марина 15 минут назад
Тут многое от партнера зависит.
Одному можно дать все пароли, а другому даже ключ от почтового ящика доверять нельзя.
Простой пример. Стали бы вы доверять ВСЕ пароли вашей второй половине, если он/она страдают зависимостями (игромания, наркотики, алкоголизм и т.д.) Или ваша половинка, ну очень хороший человек, но очень внушаема или зависима от ... И есть нехилые шансы что её/его разведут "работники сбербанка"/ гадалки/любимые родственники (на машину братику добавить) и т.д.
Тут всё индивидуально.
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65k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
вобще нет паролей ни на моем ни на жены телефоне . скрывать нечего .
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Не дал бы пароль от своего и не просил бы у партнера. Смысл (конечно если это вменяемый человек) отношений в некой степени доверия, но и свободы. Понимаю, что есть олени, которые устраивают слежку в локаторе, знают пароли, совместные аккаунты в соцсетях и на любой вопрос ответ "мы", "у нас" и прочее.
Удивительное время конечно. Строят отношения и боятся.
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3k
kuchipachi Полчаса назад
ну нарезать можно любые ответы))) так что тут чисто на усмотрение автора видео. уверен, минутный ролик можно и в другую сторону повернуть. главное опросить больше людей)))
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3k
fkamash Полчаса назад
Вообще никакой проблемы не вижу. И мой телефон, и жены - пароли известны. Более того, еще и в локаторе все. А что скрывать то, если скрывать нечего?
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4k
Еркен 37 минут назад
Удивительно, что больше всего женщин ответили категорично "Нет", а мужчины больше "Да"
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21k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Не стройте иллюзий , это _ляди! Никакие отношения кроме финансовых с ними не возможны!
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25k
Сибиряк 42 минуты назад
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