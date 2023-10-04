Вы бы дали пароль от телефона своему партнеру?

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На улицах городов спросили у прохожих - "дали бы вы своей половинке пароль от смартфона и перестали бы общаться с другом противоположного пола, если бы "половинка" вас попросил(а)?".
Принцессы ответили категорически - нет, нет и еще раз нет.
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А что вдруг и будет, то надо грамотно страховаться, а так зачем отказом обжать и повод давать ??
А вот частые отрицательные ответы этих "кобылок" не радуют
Одному можно дать все пароли, а другому даже ключ от почтового ящика доверять нельзя.
Простой пример. Стали бы вы доверять ВСЕ пароли вашей второй половине, если он/она страдают зависимостями (игромания, наркотики, алкоголизм и т.д.) Или ваша половинка, ну очень хороший человек, но очень внушаема или зависима от ... И есть нехилые шансы что её/его разведут "работники сбербанка"/ гадалки/любимые родственники (на машину братику добавить) и т.д.
Тут всё индивидуально.
А пароли зачастую мы меняем реже половинок.
Удивительное время конечно. Строят отношения и боятся.