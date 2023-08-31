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В Екатеринбурге силовики задержали мигрантов и заставили их передвигаться необычным способом.
Так, силовики провели рейд по местам скопления нелегальных мигрантов.
В ролике видно, как задержанные идут гусиным шагом.
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<<В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом>>
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и так до самой границы, а потом подсрачник для скорости и за пределы РФ.
Мы русские в 90-е от вас свалили, какого хрена вы за нами все претесь???
во вторых - мигранты, оформившиеся законно, а не через уголовные схемы - спокойно продолжают работать.
Сами они захотели и сами приехали.
Вот пусть и идут так до самой границы.
Со всех взять биометрию.
И никогда больше не пускать.
А тех, кто их приезду способствовал, точно таким же шагом, отправить вслед за мигрантами.
Вместе со всей семьёй.
p.s.
Это когда установят, что они там нелегально, а пока это просто люди.
Га-га-га
Ну-ка быстренько сюда!
Все присели на карачки
И съ****бали навсегда!