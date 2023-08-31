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В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом

В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом

Автор:
31 августа 2023 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   гусиный шаг   екатеринбург   забавно   люди   мигранты   силовики   
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В Екатеринбурге силовики задержали мигрантов и заставили их передвигаться необычным способом.

Так, силовики провели рейд по местам скопления нелегальных мигрантов.

В ролике видно, как задержанные идут гусиным шагом.

Источник:

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Метки: Видео   Юмор   гусиный шаг   екатеринбург   забавно   люди   мигранты   силовики   
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34  комментария
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Неплохо, но почему без прыжков с хлопком над головой?! Так нам отечественный спорт не поднять!
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17k
Shtoppi Полминуты назад

<<В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом>>
--------
и так до самой границы, а потом подсрачник для скорости и за пределы РФ.
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11k
Б.Касторский 10 минут назад
Я против нынешней миграционной политики и за подобные рейды. Но зачем унижать человека? Ответом на такое будет лишь агрессия. Мы так уже ненавидим друг друга. Нам только власть по ушам ездит и рассказывает о необходимости рабочей силы. Но если необходима, её надо контролировать.
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1k
pka2004 23 минуты назад
Правильно! Животные должны подражать животным))
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−18
Denis Bolshakov Полчаса назад
Я очень надеюсь, что это фэйк. Иначе правоохренители должны ответить. Это издевательство.
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27k
Лис Полчаса назад
Вот всю эту орду, понаехавшую после 91-го - и вот так до границы. Мечты, однако...
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4k
Serj81 36 минут назад
Хочешь жить по законам РФ - живи спокойно, никто тебя не тронет, не хочешь - будешь еще не так на корячках ковылять
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4k
просто Дмитрий Час назад
Готовят к Азиатским спортивным играм
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15k
dioraM Час назад
Уроды, все кто здесь потешается над этими людьми, которые не по своей воле находятся в вашей стране!Чтобы каждый из вас испытал то, что испытали и испытывают эти люди!Не зря Россию не любят,!как хорошо, что я живу в другой стране!
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Так еще легче контролировать их передвижение, молодцы. Да и запомнят этот урок мигранты надолго.
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472
Sadik-mardik Час назад
И так до дому в свой родной аул
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6k
Кистень Час назад
Надо ещё и резиновыми дубинками 3,14здить, чтобы надолго запомнили, что лучше жить у себя, в Чуркестане.
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−10
coocos.info 2 часа назад
пу тлеровский фашистник ...
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
И так до границы
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Гуси-гуси
Га-га-га
Ну-ка быстренько сюда!
Все присели на карачки
И съ****бали навсегда!
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438
mik6059 2 часа назад
Им чего - урок физкультуры решили устроить???? Ползком надо, чтоб пряжки об асфальт стёрлись. И в военкомат. Типа, готовы к СВО.
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339
дмитрий викторович 2 часа назад
Не то видео залили?
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Чё за х....? Какой гусиный шаг? Какой то мужик кого то 3.14....т. Кто то орёт 3.14...м голоском....Где "гусиный шаг"?
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