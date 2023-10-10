В Москве двое мужчин отобрали телефон у школьницы прямо средь бела дня: все это попало на видео

806
1
1
13-летняя девочка сидела на скамейке в парке. К ней нагло пристали незнакомцы, которые угрожали ножом и потребовали отдать мобильный телефон.
Далеко им не удалось уйти — их быстро поймали.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения
- "Искреннее раскаяние" преступника, вырвавшего смартфон из рук девушки
- В Москве неосторожному мальчику зажало голову на эскалаторе
- В центре Москвы жестко скрутили карманницу
- В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины
Новости партнёров
Даже если в бреду предположить что телефон принадлежит одному из них...
До 10 лет