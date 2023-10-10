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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 806 постов • 41 подписчик подписаться
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В Москве двое мужчин отобрали телефон у школьницы прямо средь бела дня: все это попало на видео

В Москве двое мужчин отобрали телефон у школьницы прямо средь бела дня: все это попало на видео

Автор:
10 октября 2023 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   Нелюди   Телефон   ЧП   воры   грабеж   ребенок   школьница   
806
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13-летняя девочка сидела на скамейке в парке. К ней нагло пристали незнакомцы, которые угрожали ножом и потребовали отдать мобильный телефон.

Далеко им не удалось уйти — их быстро поймали.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Нелюди   Телефон   ЧП   воры   грабеж   ребенок   школьница   
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7  комментариев
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3k
Василий Афиногенов 47 минут назад
это не мужчины
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23k
ЦСКА 2 минуты назад
Ну все понятно...По бровям одного из триноженных все видно!
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Smolny 21 минуту назад
Нож, двое, грабёж - юристы есть?
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