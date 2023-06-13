В Новосибирске гопник отобрал у незрячего мужчины телефон

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Они лишили его не просто телефона, а голосового помощника, с помощью которого он мог передвигаться.
Телефон был полностью запрограммирован под незрячего человека с множеством специальных программ.
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