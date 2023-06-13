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В Новосибирске гопник отобрал у незрячего мужчины телефон

В Новосибирске гопник отобрал у незрячего мужчины телефон

Автор:
13 июня 2023 11:21
Сообщество : Криминал
Метки: Нелюди   Телефон   видео   воровство   гопник   грабеж   незрячий   
3355
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Они лишили его не просто телефона, а голосового помощника, с помощью которого он мог передвигаться.

Телефон был полностью запрограммирован под незрячего человека с множеством специальных программ.

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Метки: Нелюди   Телефон   видео   воровство   гопник   грабеж   незрячий   
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40  комментариев
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8k
Tamdima 2 часа назад
Выколоть этой тваре глаза! Пусть побудет на месте слепого человека!
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1k
КАКАнгел 14 минут назад
Это очень не хорошо и большой грех для полиции их не найти и немного не попинать , потом сломать руки и ещё немного попинать . Я понимаю что полиция всё равно попадет в Ад , но такое действие на последнем суде зачтется .
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2k
владимир 14 минут назад
Рожа его на камере. Поимка вопрос времени. И ведь на суде этот ....дор будет трясти справками о малолетних детях и больной маме, просить учесть всё смягчающие обстоятельства и просить вынести ему наказания не связанное с лишением свободы.
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555
povelitel3d 16 минут назад
Гопник-самокатчик.
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2k
Pogost 18 минут назад
Сломать руки....
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9k
МихА 23 минуты назад
Ничё святого в людях не осталось сука... Биоорганизмы набитые ГОВНОМ... Одна тварь в лифте бабку избивает, другая у слепого телефон спёрла... Обоим живьём руки растворить в кислоте
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2k
Alex Полчаса назад
Млять, вот ведь мразина. Живьем бы сжег
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1k
Карл Колбасов 38 минут назад
Это не гопник, это педераст поганый. Надеюсь его поймают и изнасилуют.
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4k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Чтобы этого гопника, камаз переехал и кишки на кардан намотало.
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8k
Роман 51 минуту назад
Как же это низко, даже для быдла...
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1k
Bogdan Krasota 52 минуты назад
"Проклят, кто слепого сбивает с пути!" Второзаконие
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74k
Viktor Час назад
Урка, она и Новосибе урка!
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Что за идиот? Он же не сможет пользоваться этим смартфоном! У слепых даже экран не горит в виду отсутствия такой необходимости!
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14k
Jearom Час назад
поймать и выпнуть голым на передовую - пусть ощутит всю глубину беспомощности.
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4k
Григорий Час назад
вот же мразота!! мат мат мат
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192
twincam Час назад
на вилы и в печь петуха в белой пи...рской кепке
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2k
Руслан 2 часа назад
Надо бы их долго бить ногами, чтобы зубы повылетали. Вообще нет понятий у современной гопоты. Зато АУЕ-шники типа. Помню в конце 90-х - начале 2000-х видео показывали, как ломают тех, кто в отрицалово уходит. Поучительно для таких вот пи@оров
Сначала весь такой блатной, а потом чистит парашу и на камеру виновато просит прощения. Вот и с этими так же надо. И максимальный засвет в соцсетях
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383
Сергей Булавинцев Руслан Час назад
поэтому, у таких как я ; с десяток судимостей. за тяжкие телесные. потому что,вот таких,только так учить жизни! И НИКАК ИНАЧЕ!!!!!
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383
Сергей Булавинцев Руслан Час назад
ща толерасты на самокатах отминусуют!
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195
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 2 часа назад
Ипать крыса ублюдочная
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22k
babuby 2 часа назад
Ну культивируют-же образ "чотких пацанчиков", вот и плоды!
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12k
Rus77 2 часа назад
Это же каким выродком нужно быть!!!
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, и этого тоже в свой аул отправить. Животное. На кол посадить и - в аул (кишлак?).
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