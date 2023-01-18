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"Искреннее раскаяние" преступника, вырвавшего смартфон из рук девушки

"Искреннее раскаяние" преступника, вырвавшего смартфон из рук девушки

Автор:
18 января 2023 09:23
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Метро   Москва   видео   грабёж   преступление   смартфон   
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В московском метро был задержан неоднократно судимый мужчина, вырвавший смартфон из рук девушки. Момент преступления и "раскаяние" злоумышленника опубликованы в сети.
Девушке вернули смартфон, а в отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Сразу видно, что искренне раскаивается. 😄

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Метки: Девушка   Метро   Москва   видео   грабёж   преступление   смартфон   
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7  комментариев
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1k
Lexx 47 минут назад
Какое может быть раскаяние у неоднократно судимого. Раз с первого раза не перевоспитался, значит на всю жизнь.
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2k
Вадим В. Новоженов 10 минут назад
"Три страйка, и ты выбываешь" .
В двадцати восьми штатах США действует в той или иной форме закон "Три страйка, и ты выбываешь" .
Если три уголовных преступления включали насилие, то для осужденного третья судимость была последней .
Так как он приговаривался к пожизненному заключению .
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2k
Алекс Чебурашкин 19 минут назад
да домой он хочет просто в тюрьму ))
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3k
pinbalist 44 минуты назад
Так удобно у стенки стоит :)
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22k
sssss3 50 минут назад
баклан
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51k
dima423 55 минут назад
какая тупая особь...)
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