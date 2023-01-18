"Искреннее раскаяние" преступника, вырвавшего смартфон из рук девушки

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В московском метро был задержан неоднократно судимый мужчина, вырвавший смартфон из рук девушки. Момент преступления и "раскаяние" злоумышленника опубликованы в сети.
Девушке вернули смартфон, а в отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.
Сразу видно, что искренне раскаивается. 😄
Сразу видно, что искренне раскаивается. 😄
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