В центре Москвы жестко скрутили карманницу

Воровка отчаянно боролась за свободу и наносила удары в пах охраннику. Но стальными оказались и нервы охранника — несмотря на отчаянные крики "жертвы" свою работу он выполнил.
Вчера вечером в одном из баров в центре Москвы охранники поймали на воровстве
цыганку женщину, которая под прикрытие двоих подельниц вытащила телефон из кармана одной из посетительниц заведения.
Воровки отчаянно пытались отбить свою товарку от охранника. Метались и кричали на всю улицу, привлекая внимание прохожих, но о вызове полицейских, конечно, не заикались. И смогли-таки при помощи перцовки вывести из строя охранника.
К счастью, удержать воровку помог прохожий. Он дождался прихода второго охранника и передал преступницу в его заботливые руки. Второй секьюрити тоже довольно долго провозился с щуплой женщиной и получил от неё несколько ударов в пах. После чего решил не церемониться — заломил ей руку и бросил на землю. После волшебного приёма карманщица приутихла и покорно проследовала в заведение для разбирательств. А охранник всё-таки не удержался и отомстил воровке за посягательства на тестикулы, ударив её ладонью по голове.
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О дальнейшей судьбе воровки и её подельниц, к сожалению, неизвестно. Надеемся, что охрана вызвала полицию и преступницу задержали.
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P.S. цыгане - это тупиковая ветвь развития человека. причем самая безнадежная.