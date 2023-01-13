В центре Москвы жестко скрутили карманницу

Вчера вечером в одном из баров в центре Москвы охранники поймали на воровстве цыганку женщину, которая под прикрытие двоих подельниц вытащила телефон из кармана одной из посетительниц заведения.



Воровки отчаянно пытались отбить свою товарку от охранника. Метались и кричали на всю улицу, привлекая внимание прохожих, но о вызове полицейских, конечно, не заикались. И смогли-таки при помощи перцовки вывести из строя охранника.



К счастью, удержать воровку помог прохожий. Он дождался прихода второго охранника и передал преступницу в его заботливые руки. Второй секьюрити тоже довольно долго провозился с щуплой женщиной и получил от неё несколько ударов в пах. После чего решил не церемониться — заломил ей руку и бросил на землю. После волшебного приёма карманщица приутихла и покорно проследовала в заведение для разбирательств. А охранник всё-таки не удержался и отомстил воровке за посягательства на тестикулы, ударив её ладонью по голове.