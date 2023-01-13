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В центре Москвы жестко скрутили карманницу

В центре Москвы жестко скрутили карманницу

Автор:
13 января 2023 16:57
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Телефон   бар   видео   воровки   задержание   
3283
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Воровка отчаянно боролась за свободу и наносила удары в пах охраннику. Но стальными оказались и нервы охранника — несмотря на отчаянные крики "жертвы" свою работу он выполнил.

Вчера вечером в одном из баров в центре Москвы охранники поймали на воровстве цыганку женщину, которая под прикрытие двоих подельниц вытащила телефон из кармана одной из посетительниц заведения.

Воровки отчаянно пытались отбить свою товарку от охранника. Метались и кричали на всю улицу, привлекая внимание прохожих, но о вызове полицейских, конечно, не заикались. И смогли-таки при помощи перцовки вывести из строя охранника.

К счастью, удержать воровку помог прохожий. Он дождался прихода второго охранника и передал преступницу в его заботливые руки. Второй секьюрити тоже довольно долго провозился с щуплой женщиной и получил от неё несколько ударов в пах. После чего решил не церемониться — заломил ей руку и бросил на землю. После волшебного приёма карманщица приутихла и покорно проследовала в заведение для разбирательств. А охранник всё-таки не удержался и отомстил воровке за посягательства на тестикулы, ударив её ладонью по голове.

О дальнейшей судьбе воровки и её подельниц, к сожалению, неизвестно. Надеемся, что охрана вызвала полицию и преступницу задержали.

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Метки: Москва   Телефон   бар   видео   воровки   задержание   
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26  комментариев
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Всем, кто ждал эту картинку, посвящается

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7k
tamin 16 минут назад
Ненавижу [мат] цыган!!!!! Охрана кстати молодец. Не руспукала рук. Надеюсь ментов вызвали
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14k
Vital Idol 21 минуту назад
А две остальные убежали((( Вот, та которая с баллончиком, тоже на уголовку тянет...
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265
Александр Поляков 21 минуту назад
за волосы надо было хватать и держать у земли. она животное. а с животными разговор короткий.
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4k
4ijik 24 минуты назад
Надо брать за волосы, прижимать к асфальту мордой и тащить разбираться. Не бить, но быстро доставить к месту разбора. А не получать перцем в морду. Волосы для транспортировки, средний удар в кадык, чтобы не орала. Какие нежные охранники нынче пошли... Задержание на два. Три мужика не могли упаковать одну тварь...
Ссылка www.youtube.com
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40k
Сергей Полчаса назад
Оператору тоже надо дать ладонью по голове ......
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9k
GROMOZEKA Полчаса назад
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21k
ЦСКА 38 минут назад
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1k
Aleks 42 минуты назад
В конце видео он ей на дверях вломил, звук такой , правильный
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11k
Трив 51 минуту назад
Надо было её ещё об асфальт мордой приложить пару раз, чтобы нос в череп впечатался.
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9k
Shtoppi 55 минут назад
Нужно было ее с прогибом об мостовую успокоить чтобы не орала.
P.S. цыгане - это тупиковая ветвь развития человека. причем самая безнадежная.
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10k
Serg 55 минут назад
цыгане еще те артисты, как всегда устраивают целое шоу
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9k
ron 57 минут назад
Надеюсь, полиции ее передадут изрядно синюю, а полиция доработает до фиолетового.
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842
гоша гога 57 минут назад
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5k
мемфрид Час назад
Какая красота)
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3k
vfrcbvec Час назад
эта мразота в пах пыталась ударить? [мат] ее по пельменю ботинком гниду!
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5k
sedoisever Час назад
Ну, если "карманЩица", тогда уж и "охранЩик".
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7k
Tim_G Час назад
намордничек надо было сорвать, чтоб все знали эту ничего не сделавшую...
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12k
Ivan 2 часа назад
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3k
pinbalist 2 часа назад
Пока смотрел как держит её первый охранник, в голове стояла такая картинка
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Подельницы слились...
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