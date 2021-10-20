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В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения

В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 13:13
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   грабеж   криминал   нападение   ограбление   
1138
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Сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 30 и 42 лет, ограбивших, предположительно, сильно пьяного москвича. Один из злоумышленников нанес задремавшему на ступеньках мужчине несколько ударов ногой в область головы, а другой забрал у пострадавшего личные вещи.
Потерпевший был госпитализирован в больницу. Грабителей быстро нашли и задержали.

Следственным отделом ОМВД России по московскому району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж»

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Метки: Москва   видео   грабеж   криминал   нападение   ограбление   
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23  комментария
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
Какой нахер грабёж?!
Налицо нанесени тяжких и покушение на убийство.Мусора совсем охренели?
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34k
Антон Минуту назад
Опять обезьяне! Таких только отстреливать сразу!
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−80
Koba Stalin 4 минуты назад
Ждём видео с извинениями.
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4k
fryazino 10 минут назад
Мрази конченые.
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25k
Vazari 14 минут назад
На мой взгляд, это видео-достаточное основание для статьи-"покушение на убийство". Бить ногой в голову, человека сидящего на каменных ступеньках, видя, как он при этом отлетает основанием черепа на каменное ребро! Какой, нах. грабеж?
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112
VasyaN Час назад
Вот твари.
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350
Vadim Balabanov Час назад
Вот почему опять без подробностей? Фамилии не нужны, только имена и уроженцы какой местности. Так, для статистики.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Шакалы......
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8k
Maddy8 Час назад
Удивляюсь комментам, а куда делось оправдание уголовной романтики?)
Бандиты, они жы по панятиям живут)
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Это разбой... Явно насилие нельзя не назвать опасным для здоровья.
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9k
Клёст 2 часа назад
Если бы не бил, уроды отделались бы ,,кражей,,, да?
А так, как я понимаю, будет разбой и хз какая тяжесть телесных?
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922
好狼 2 часа назад
Явно разбой, а не грабёж. И это не мужчины, как пишет автор, это мрази, они не могут быть мужчинами и никогда не будут ими.
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4k
Максим 2 часа назад
Животные и похоже обделенные интеллектом. Под камеры при свидетеле.
Конечно жаль, что только до семи лет, если нет рецидива и непогашенной судимости. Алкашу здоровья и лучше выбирать место для возлияний. Неужели нельзя выпить дома, если так жажда замучила?
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23
Dobryk 2 часа назад
Ну бил точно черно...й и кстати рыжий тоже оттуда, чеченцев рыжих видел,,,. пид..ы как всегда толпой на одного
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Ссссссуки
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95
Jlav Барон Мюнхгаузен. Час назад
Это шакальё...
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