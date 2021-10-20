В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения

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Сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 30 и 42 лет, ограбивших, предположительно, сильно пьяного москвича. Один из злоумышленников нанес задремавшему на ступеньках мужчине несколько ударов ногой в область головы, а другой забрал у пострадавшего личные вещи.
Потерпевший был госпитализирован в больницу. Грабителей быстро нашли и задержали.
Следственным отделом ОМВД России по московскому району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж»
Следственным отделом ОМВД России по московскому району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж»
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Налицо нанесени тяжких и покушение на убийство.Мусора совсем охренели?
Тяжесть вреда здоровью может установить только экспертиза. Поэтому полиция не имеет права сама возбуждать с такой характеристикой. Налицо открытое хищение имущества группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (предварительно не опасного для жизни).
Вам бы лучше жевать, чем давать оценки.
Бандиты, они жы по панятиям живут)
А так, как я понимаю, будет разбой и хз какая тяжесть телесных?
Конечно жаль, что только до семи лет, если нет рецидива и непогашенной судимости. Алкашу здоровья и лучше выбирать место для возлияний. Неужели нельзя выпить дома, если так жажда замучила?