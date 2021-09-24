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Любопытство чуть не погубило московскую школьницу

Любопытство чуть не погубило московскую школьницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   бирюлево   видео   дверь   девочка   повезло   подросток   школьница   
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В подъезде одного из домов в московском районе Бирюлёво школьница дернула ручку прислоненной к стене железной двери. В эту же секунду большая и тяжелая конструкция начала падать на девочку.

Урок на всю жизнь

Благодаря удачному стечению обстоятельств ребенку удалось спастись и отделаться лишь испугом.

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Метки: Москва   бирюлево   видео   дверь   девочка   повезло   подросток   школьница   
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8  комментариев
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Меня больше интересует кто погрыз стены в подъезде.
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35k
Alex 2 часа назад
Это была явно не дверь в Нарнию
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Любопытной Варваре...
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