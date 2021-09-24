Любопытство чуть не погубило московскую школьницу

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В подъезде одного из домов в московском районе Бирюлёво школьница дернула ручку прислоненной к стене железной двери. В эту же секунду большая и тяжелая конструкция начала падать на девочку.
Урок на всю жизнь
Благодаря удачному стечению обстоятельств ребенку удалось спастись и отделаться лишь испугом.
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