В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины

Через некоторое время правоохранители вычислили злоумышленников. 30-летний и 35-летний ранее судимые мужчины и 40-летняя женщина были задержаны в одном из хостелов.



У них были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и прочие ценности, которые, предположительно, были похищены у других людей.