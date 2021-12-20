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В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины

В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 09:14
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   грабеж   инцидент   кража   криминал   
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На улице Земляной Вал в Москве неизвестные подошли к спящему на остановке мужчине и стали обыскивать его сумку и карманы. Злоумышленники похитили личные вещи потерпевшего и скрылись. Камера видеонаблюдения запечатлела преступление.
Через некоторое время правоохранители вычислили злоумышленников. 30-летний и 35-летний ранее судимые мужчины и 40-летняя женщина были задержаны в одном из хостелов.

У них были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и прочие ценности, которые, предположительно, были похищены у других людей.

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Метки: Москва   Россия   видео   грабеж   инцидент   кража   криминал   
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5  комментариев
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938
Иннокентий Час назад
Мрази!!!
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266
Сигизмунд Лазаревич 14 минут назад
найдут крысят без вариантов....
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
176
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