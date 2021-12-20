В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины

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На улице Земляной Вал в Москве неизвестные подошли к спящему на остановке мужчине и стали обыскивать его сумку и карманы. Злоумышленники похитили личные вещи потерпевшего и скрылись. Камера видеонаблюдения запечатлела преступление.
Через некоторое время правоохранители вычислили злоумышленников. 30-летний и 35-летний ранее судимые мужчины и 40-летняя женщина были задержаны в одном из хостелов.
У них были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и прочие ценности, которые, предположительно, были похищены у других людей.
У них были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и прочие ценности, которые, предположительно, были похищены у других людей.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
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