В Москве неосторожному мальчику зажало голову на эскалаторе

3 января на станции «Окружная» МЦД-1 произошел трагический инцидент. Из-за несоблюдения правил безопасного поведения на эскалаторе мальчик оказался зажат между поручнем и навесной конструкцией. Отец попытался самостоятельно спасти ребенка, но освободить его смогли только сотрудники МЧС,



Пострадавшего отправили в реанимацию. У ребёнка был диагностирован многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и множественные ушибы.