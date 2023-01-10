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В Москве неосторожному мальчику зажало голову на эскалаторе

В Москве неосторожному мальчику зажало голову на эскалаторе

Автор:
10 января 2023 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   дети   мцк   происшествие   ребёнок   
772
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В Сети появилось видео со станции Московского центрального диаметра «Окружная», где 11-летнему мальчику зажало голову на эскалаторе. Сотрудники МЧС высвободили ребёнка и передали врачам. Без травм не обошлось.
3 января на станции «Окружная» МЦД-1 произошел трагический инцидент. Из-за несоблюдения правил безопасного поведения на эскалаторе мальчик оказался зажат между поручнем и навесной конструкцией. Отец попытался самостоятельно спасти ребенка, но освободить его смогли только сотрудники МЧС,

Пострадавшего отправили в реанимацию. У ребёнка был диагностирован многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и множественные ушибы.

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Метки: Москва   видео   дети   мцк   происшествие   ребёнок   
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20  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Бедный мальчик!
Ну, что? "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности"? Закрыть на фиг! Или СК слабо? Это - другое! Это не ИПешника за травму на карусели гнобить.
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157
Ренат 20 минут назад
Мне интересно, а кнопка экстренной остановки эскалатора вообще существует?
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157
Ренат 24 минуты назад
Отец дебил конечно, не уследил(в смартфон наверное пялился), сколько ребёнку лет интересно.
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9k
Juli Полчаса назад
А родители не могли ребенку объяснить элементарные правила поведения на, к тому же, опасных, объектах? Или хотя бы следить за ребенком у которого явно отсутствует инстинкт самосохранения? Сколько детей по этому эскалатору спокойно проехали?
Он на дорогу так же выбегает? пофиг на все? Виноваты дорожники при этом.

Дома в розетку пальцы сует - виноваты электрики?
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32k
Snork Snorkoff 37 минут назад
У автора в словосочетании "дебильному мальчику" 9 ошибок
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40k
turyst 39 минут назад
Дизайнеры, сцуко, понаделают псевдокрасивой х.е.р.н.и!!!

Нахрен там это "украшательство" не сдалось!
Не головой, так одеждой, рюкзаком, зацепиться можно.

Проектировщики должны это учитывать и, по возможности, не допускать такой возможности.

Но нет, мы сделаем типа: "стильно, модно, молодёжно"! А как этим потом пользоваться, сами и.б.и.тесь.
_______

Ну и папа, тот ещё баклан, конечно.

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8k
МихА 45 минут назад
бедняга
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9k
Игорь 57 минут назад
из претензий к метрополитену - слабая подготовка сотрудников СБ - нужно было быстрее отключать эскалатор
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17k
Алексей Час назад
епануться, а чего не стальная и не заточенная? так рыбам бошки на рыбзаводах сносят и курьям на птицефабриках.
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51k
dima423 Час назад
ну а накуя такую опасную навесную конструкцию то делать было?
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10k
ScorpionDS Час назад
По идеи с обоих сторон должны быть кнопки остановки, но охранник видимо побежал куда-то в диспетчерскую, ну или звонить начальству "можно ли остановить эскалатор".

После новости, когда люди травмировались в метро из-за тележки которая застряла, из-за чего ступеньки разошлись, я какое-то время всегда проверял где у них "стоп".
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9k
Б.Касторский Час назад
Мне одному показалось, что он специально перед препятствием положил голову? Ехал-ехал и вдруг раз, увидел ограждение и положил голову как на плаху. Конечно же здоровья парню.
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