В Москве неосторожному мальчику зажало голову на эскалаторе

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В Сети появилось видео со станции Московского центрального диаметра «Окружная», где 11-летнему мальчику зажало голову на эскалаторе. Сотрудники МЧС высвободили ребёнка и передали врачам. Без травм не обошлось.
3 января на станции «Окружная» МЦД-1 произошел трагический инцидент. Из-за несоблюдения правил безопасного поведения на эскалаторе мальчик оказался зажат между поручнем и навесной конструкцией. Отец попытался самостоятельно спасти ребенка, но освободить его смогли только сотрудники МЧС,
Пострадавшего отправили в реанимацию. У ребёнка был диагностирован многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и множественные ушибы.
Пострадавшего отправили в реанимацию. У ребёнка был диагностирован многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и множественные ушибы.
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Ну, что? "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности"? Закрыть на фиг! Или СК слабо? Это - другое! Это не ИПешника за травму на карусели гнобить.
Он на дорогу так же выбегает? пофиг на все? Виноваты дорожники при этом.
Дома в розетку пальцы сует - виноваты электрики?
Нахрен там это "украшательство" не сдалось!
Не головой, так одеждой, рюкзаком, зацепиться можно.
Проектировщики должны это учитывать и, по возможности, не допускать такой возможности.
Но нет, мы сделаем типа: "стильно, модно, молодёжно"! А как этим потом пользоваться, сами и.б.и.тесь.
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Ну и папа, тот ещё баклан, конечно.
При чем здесь украшательства?
Это во всех трц рядом с углами висит как противозащемляющее средство.
Которое тут тупыми кретинами по кретински спроектировано и так же установлено.
Должно быть ниже и без срезанного угла.
Хотя это все равно костыль если эскалатор в проекте впритык к стене. Делают так только птушники или те кого по знакомству взяли.
Максимум - башкой бы о перекрытие стукнулся.
Тут же - прям ловушка получилась.
Постепенно сужающаяся.
Вот если бы сделали примерно так, как на картинке ниже, то был бы шанс выдернуть голову после мощного "предупреждения", просто на рефлексе.
Но и то, от зацепа одеждой/рюкзаком, это может не защитить.
В общем, это просто вредоносное украшательство, а не защита от встречи с перекрытием.
После новости, когда люди травмировались в метро из-за тележки которая застряла, из-за чего ступеньки разошлись, я какое-то время всегда проверял где у них "стоп".