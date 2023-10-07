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Шестеро парней совершали разбойные нападения на жителей Санкт-Петербурга, выдавая себя за знойных красоток

Шестеро парней совершали разбойные нападения на жителей Санкт-Петербурга, выдавая себя за знойных красоток

Автор:
07 октября 2023 10:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   люди   нападение   негатив   обман   
1466
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Полицейские расследуют, как минимум, 3 эпизода. Уроженцы южного региона с поддельных дамских аккаунтов флиртовали с петербуржцами и приглашали их на свидание в Мурино. Когда дверь квартиры на Петровском бульваре открывалась, на жертв сразу нападали толпой, били и грабили.

Специалисты общались с фейкового аккаунта в интернете с потенциальными жертвами (мужчинами), флиртовали и обещали романтическое свидание.

На деле в парадных кавалеров ожидала группа романтиков с Кавказа и избиение с изъятием всего ценного. В мае на Петровском бульваре, 7 пострадали трое мужчин, причем нападения происходили как ночью, так и днем.

Один 40-летний бизнесмен лишился 80 тысяч рублей. Добыча от пострадавшего сильнее всего была самой скромной: 33-летний петербуржец попал в больницу с переломами костей черепа и черепно-мозговой травмой всего из-за тысячи рублей.

Радует, что задержанные хоть и молоды, но совершеннолетние, многим нет и 20 лет, но жизнь уже сломана. Статья «Разбой» предполагает до 10 лет лишения свободы, а после отсидки прямая дорога на социальное дно.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   люди   нападение   негатив   обман   
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14  комментариев
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10k
The Dude 2 часа назад
Теперь на зоне будут себя выдавать за знойных красоток
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1k
kirill15 24 минуты назад
- Девушка, а девушка, а как Вас зовут?
-Таня.
- А меня Федя.
- Ну и дура.
:)
(с)
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18k
Shtoppi 39 минут назад
на зону поедут с уже готовым амплуа. стразу с этапа на жердочку заскочат )))))))))))
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83
Кос 41 минуту назад
Потерпевшие не особо видимо далекие, после знакомства в инете, подрываться на хату к человеку которого не знаешь, ну такое себе в наше время, всё что угодно на этой хате может быть, вплоть до разборки на органы. Романтики мля
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5k
Alex 42 минуты назад
Сраные чурки
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12k
Толян 51 минуту назад
какие ж они всё таки тупые... везде ж камеры. найти можно очень быстро если хлебалом посветил.
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5k
Михаил 58 минут назад
Вот и верь после этого женщинам..
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52k
turyst Час назад
За женщин себя выдавали?
Тогда добавить им за пропаганду ЛГБТ.
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12k
Rus77 Час назад
В Петербурге уроженцы Дагестана знакомились с мужчинами, чтобы потом избивать и грабить, теперь их ждут большие сроки.

Полиция накрыла этническую ОПГ, состоящую из шестерых молодых абу-бандитов, которые совершили серию нападений на людей в Мурино.

Специалисты общались с фейкового аккаунта в интернете с потенциальными жертвами (мужчинами), флиртовали и обещали романтическое свидание.

На деле в парадных кавалеров ожидала группа романтиков с Кавказа и избиение с изъятием всего ценного. В мае на Петровском бульваре, 7 пострадали трое мужчин, причем нападения происходили как ночью, так и днем.

Один 40-летний бизнесмен лишился 80 тысяч рублей. Добыча от пострадавшего сильнее всего была самой скромной: 33-летний петербуржец попал в больницу с переломами костей черепа и черепно-мозговой травмой всего из-за тысячи рублей.

Радует, что задержанные хоть и молоды, но совершеннолетние, многим нет и 20 лет, но жизнь уже сломана. Статья «Разбой» предполагает до 10 лет лишения свободы, а после отсидки прямая дорога на социальное дно.
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90
ruslan d Час назад
То есть они все это делали на хате а потом отпускали терпил и приглашали следующего ?
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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13k
Андрей А 2 часа назад
Опять уроженцы с южных регионов
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33k
Юр21 2 часа назад
Ишь затейники какие!
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