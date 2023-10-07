Шестеро парней совершали разбойные нападения на жителей Санкт-Петербурга, выдавая себя за знойных красоток

Специалисты общались с фейкового аккаунта в интернете с потенциальными жертвами (мужчинами), флиртовали и обещали романтическое свидание.



На деле в парадных кавалеров ожидала группа романтиков с Кавказа и избиение с изъятием всего ценного. В мае на Петровском бульваре, 7 пострадали трое мужчин, причем нападения происходили как ночью, так и днем.



Один 40-летний бизнесмен лишился 80 тысяч рублей. Добыча от пострадавшего сильнее всего была самой скромной: 33-летний петербуржец попал в больницу с переломами костей черепа и черепно-мозговой травмой всего из-за тысячи рублей.



Радует, что задержанные хоть и молоды, но совершеннолетние, многим нет и 20 лет, но жизнь уже сломана. Статья «Разбой» предполагает до 10 лет лишения свободы, а после отсидки прямая дорога на социальное дно.