Шестеро парней совершали разбойные нападения на жителей Санкт-Петербурга, выдавая себя за знойных красоток

Полицейские расследуют, как минимум, 3 эпизода. Уроженцы южного региона с поддельных дамских аккаунтов флиртовали с петербуржцами и приглашали их на свидание в Мурино. Когда дверь квартиры на Петровском бульваре открывалась, на жертв сразу нападали толпой, били и грабили.
Специалисты общались с фейкового аккаунта в интернете с потенциальными жертвами (мужчинами), флиртовали и обещали романтическое свидание.
На деле в парадных кавалеров ожидала группа романтиков с Кавказа и избиение с изъятием всего ценного. В мае на Петровском бульваре, 7 пострадали трое мужчин, причем нападения происходили как ночью, так и днем.
Один 40-летний бизнесмен лишился 80 тысяч рублей. Добыча от пострадавшего сильнее всего была самой скромной: 33-летний петербуржец попал в больницу с переломами костей черепа и черепно-мозговой травмой всего из-за тысячи рублей.
Радует, что задержанные хоть и молоды, но совершеннолетние, многим нет и 20 лет, но жизнь уже сломана. Статья «Разбой» предполагает до 10 лет лишения свободы, а после отсидки прямая дорога на социальное дно.
Источник:
- Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи
- Женщина с ножом напала на полицейского в Иерусалиме
- Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне
- Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме
- В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из ракетницы в продавца магазина
-Таня.
- А меня Федя.
- Ну и дура.
:)
(с)
Тогда добавить им за пропаганду ЛГБТ.
Полиция накрыла этническую ОПГ, состоящую из шестерых молодых абу-бандитов, которые совершили серию нападений на людей в Мурино.
Специалисты общались с фейкового аккаунта в интернете с потенциальными жертвами (мужчинами), флиртовали и обещали романтическое свидание.
На деле в парадных кавалеров ожидала группа романтиков с Кавказа и избиение с изъятием всего ценного. В мае на Петровском бульваре, 7 пострадали трое мужчин, причем нападения происходили как ночью, так и днем.
Один 40-летний бизнесмен лишился 80 тысяч рублей. Добыча от пострадавшего сильнее всего была самой скромной: 33-летний петербуржец попал в больницу с переломами костей черепа и черепно-мозговой травмой всего из-за тысячи рублей.
Радует, что задержанные хоть и молоды, но совершеннолетние, многим нет и 20 лет, но жизнь уже сломана. Статья «Разбой» предполагает до 10 лет лишения свободы, а после отсидки прямая дорога на социальное дно.