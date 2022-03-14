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Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео

Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 12:57
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Салон   видео   криминал   люди   нападение   санкт-петербург   
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Полицейские задержали двоих приезжих из Кабардино-Балкарии, которых подозревают в разбойном нападении на сотрудницу салона сотовой связи в Санкт-Петербурге в конце февраля.
Один из нападавших повалил девушку-консультанта на пол и нанес несколько ударов ногой. После этого оба покинули салон и скрылись.

Один из злоумышленников был задержан в Ставрополе, а другой в Кабардино-Балкарии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Салон   видео   криминал   люди   нападение   санкт-петербург   
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6  комментариев
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4k
Дмитрий 7 минут назад
Видимо я один на понял: "А на хуа?" Возможно он там, где камера не захватывает, у кассы и пытался что то взять.
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70k
Пётровыч 10 минут назад
Больше похоже на месть по заказу.
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514
Киса Кацман 23 минуты назад
Не понял ... А унесли то чего?
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17k
ЦСКА 44 минуты назад
Автор, представся!?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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