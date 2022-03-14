Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео

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Полицейские задержали двоих приезжих из Кабардино-Балкарии, которых подозревают в разбойном нападении на сотрудницу салона сотовой связи в Санкт-Петербурге в конце февраля.
Один из нападавших повалил девушку-консультанта на пол и нанес несколько ударов ногой. После этого оба покинули салон и скрылись.
Один из злоумышленников был задержан в Ставрополе, а другой в Кабардино-Балкарии.
Один из злоумышленников был задержан в Ставрополе, а другой в Кабардино-Балкарии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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