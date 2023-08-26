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Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме

Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме

Автор:
26 августа 2023 09:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Оружие   в мире   люди   негатив   оклахома   стрельба   футбол   
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Неизвестный открыл стрельбу по людям во время школьного матча по американскому футболу в городе Чокто, штат Оклахома.

Участники игры и зрители в панике попытались покинуть стадион, но без жертв не обошлось - убиты как минимум 4 человека, сообщает местный телеканал Fox25.


По данным журналистов, подозреваемый не под стражей, ему удалось скрыться.

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Метки: Видео   Оружие   в мире   люди   негатив   оклахома   стрельба   футбол   
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