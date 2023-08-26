Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме

802
1
1
Неизвестный открыл стрельбу по людям во время школьного матча по американскому футболу в городе Чокто, штат Оклахома.
Участники игры и зрители в панике попытались покинуть стадион, но без жертв не обошлось - убиты как минимум 4 человека, сообщает местный телеканал Fox25.
По данным журналистов, подозреваемый не под стражей, ему удалось скрыться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Афроамериканец показал копам, на что способно его тело
- Футболист тяжело травмировал соперника во время матча
- ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой
- Жители Японии пережидают непогоду
- Паре из Англии ночью в дверь позвонил огромный паук
Новости партнёров
реклама