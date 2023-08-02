Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи

Жительнице Санкт-Петербурга очень не нравится, что к ПВЗ приезжают машины на разгрузку, и поэтому она приходит и бьёт сотрудников Ozon шваброй, кидает кирпичи в окна и в камеры видеонаблюдения. Работники уже несколько раз вызывали полицию, но это не помогло.

"Это моё кредо — и будьте любезны меня уважать".