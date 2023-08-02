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Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи

Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи

Автор:
02 августа 2023 08:14
Метки: OZON   Видео   Питер   Санкт-Петербург   люди   нападение   
1019
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1

В Санкт-Петербурге местной жительнице очень не нравится, что к пункту выдачи Ozon приезжают машины на разгрузку.

Жительнице Санкт-Петербурга очень не нравится, что к ПВЗ приезжают машины на разгрузку, и поэтому она приходит и бьёт сотрудников Ozon шваброй, кидает кирпичи в окна и в камеры видеонаблюдения. Работники уже несколько раз вызывали полицию, но это не помогло.

"Это моё кредо — и будьте любезны меня уважать".

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Метки: OZON   Видео   Питер   Санкт-Петербург   люди   нападение   
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4  комментария
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8k
Дмитрий Час назад
Алкота б..ь! Дайте её в морду! Она больше ни чего не поймёт.
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10k
Алексей Минуту назад
Мадам дома с бутылкой стало скучно,мадам желает развеяться Надо было ей предложить бухануть мировую!
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23k
ЦСКА 2 минуты назад
Из той же серии! Тоже питер!
Ссылка www.youtube.com
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34
Паша Андрианов Полчаса назад
шкура пьяная
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