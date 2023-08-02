Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи

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В Санкт-Петербурге местной жительнице очень не нравится, что к пункту выдачи Ozon приезжают машины на разгрузку.
Жительнице Санкт-Петербурга очень не нравится, что к ПВЗ приезжают машины на разгрузку, и поэтому она приходит и бьёт сотрудников Ozon шваброй, кидает кирпичи в окна и в камеры видеонаблюдения. Работники уже несколько раз вызывали полицию, но это не помогло.
"Это моё кредо — и будьте любезны меня уважать".
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