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️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой

️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой

Автор:
20 июня 2023 07:14
Метки: Видео   африканец   в мире   люди   мигрант   нападение   негатив   
2185
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Франция бурлит из-за попавшего на видео нападения мигранта из Африки на женщину с девочкой в Бордо.

Нападавший был арестован полицией. Сообщается, что его уже несколько раз ненадолго задерживали, но так и не депортировали, и он уже давно хорошо известен полиции.

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Метки: Видео   африканец   в мире   люди   мигрант   нападение   негатив   
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25  комментариев
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1k
Егор 52 минуты назад
Почему сразу мигрант? Внешне так он француз французом.
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2k
Alex 2 минуты назад
Бедный ребенок.
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2k
Alex 6 минут назад
Черножопый Француз )))
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31k
koleos72 12 минут назад
Пиз.дец, дожили! Чтобы на улицу выйти, нужно убедится что рядом черножопых нет!
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12k
harlamov 15 минут назад
Видео конечно неприятное.
И поступок ублюдский, и сам район какой-то обшарпанный и стремный и женщина с девочкой странно выходят, как будто заранее боятся... Что за пи##ец у них там творится?
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4k
Барсук 21 минуту назад
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Пёс зевнул:
- Погодка, вроде, ничего... Нападение опять... Ничего интересного.
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1k
Robert Полчаса назад
Так там 10 лет назад уже отстойник Африки был, чего удивляться?
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14k
Alex Полчаса назад
Эх, собака, собака, почему ты такая добрая и не откусила этому упырю жЁпу.....
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1k
raael13 36 минут назад
Если миграционная политика России не изменится, то нас ждёт, то же самое.
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1k
SmartCat101 40 минут назад
ах какой плохой мигрант !!!!!
а кто его сделал мигрантом и почему он вас гейропецы ненавидит?
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4k
brotherirk 44 минуты назад
профи, прям видно, не в первой)
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109k
parallax Час назад
Бурлить надо не по поводу мигрантов, а по поводу политиков, превративших страну в проходной двор.
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2k
Шапкин Час назад
А кто такая мигранта?
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6k
yahaomsk Час назад
давненько у них гильотина без дела стоит....
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842
Шурман Час назад
Сами приютили , в Бельгии так просто как в Франции вид на жительство хрен кто получит . это долгая процедура , по началу ты в лагере посидишь или закрытого типа или открытого , закрытый покидать нельзя и не выпустят или выпустят только после положительного ответа а так одна дорога , запрос и сел а дальше если негативный ответ чемодан вокзал и проводят до самолета . А в франции все по лимонаду .
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cmacy Шурман 41 минуту назад
Ты зачем здесь пишешь, мигрант? Пиши в своих бельгийских чатах. Свалил и свалил - ПРОЩАЙ
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