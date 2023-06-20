️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой

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Франция бурлит из-за попавшего на видео нападения мигранта из Африки на женщину с девочкой в Бордо.
Нападавший был арестован полицией. Сообщается, что его уже несколько раз ненадолго задерживали, но так и не депортировали, и он уже давно хорошо известен полиции.
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И поступок ублюдский, и сам район какой-то обшарпанный и стремный и женщина с девочкой странно выходят, как будто заранее боятся... Что за пи##ец у них там творится?
- Погодка, вроде, ничего... Нападение опять... Ничего интересного.
Все началось после того как Де Голль отпустил Алжир. Многие арабы и негры из Алжира считались гражданами Франции, тогда и началась массовая миграция.
Ещё в 90-х, будучи в Париже, я удивлялся засилью негров на улицах. Например знаменитые жареные каштаны (и заодно - наркоту) продают практически исключительно черные...
До 80% преступлений, в том числе тяжких, в крупных городах совершают "иностранцы" из ближнего зарубежья.
К сожалению эту статистику запрещено публиковать, но люди, близкие к МВД, имеют к ней доступ...
а кто его сделал мигрантом и почему он вас гейропецы ненавидит?