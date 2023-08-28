<<Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне>>

1716
1
1
Очевидец запечатлел погоню быка за группой парней. Упустив молодых людей, парнокопытный зверь решил переключить внимание на девушку, залипающую в телефоне.
Даже быки не любят залипающих в телефоне людей
Девушка проигнорировала рогатую угрозу и пожалела об этом. В следующие секунды героиня ролика пережила несколько неприятных и волнительных мгновений в своей жизни.
Источник:
Ссылки по теме:
- ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой
- Экстремальный способ остановить убегающего быка
- Жители Японии пережидают непогоду
- Грозный хищник остался без обеда
- В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку
Новости партнёров
реклама
Все равно, что посреди трассы в телефоне залипать, по которой машины несутся...
"4 удара - 8 дырок"
И таки очень интересно, что ж там такого должно быть в телефоне.
---------
вернул ее в реальный мир и едва не отправил на тот свет.
Ровно как и в корриде