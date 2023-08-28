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Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне

Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне

Автор:
28 августа 2023 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бык   в мире   животные   люди   нападение   
1716
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Очевидец запечатлел погоню быка за группой парней. Упустив молодых людей, парнокопытный зверь решил переключить внимание на девушку, залипающую в телефоне.

Даже быки не любят залипающих в телефоне людей

Девушка проигнорировала рогатую угрозу и пожалела об этом. В следующие секунды героиня ролика пережила несколько неприятных и волнительных мгновений в своей жизни.

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Метки: Видео   бык   в мире   животные   люди   нападение   
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23  комментария
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3k
Pioner76 Час назад
Как всегда я за быка.
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3k
Pill 2 минуты назад
Правильное место нашла повтыкать
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1k
Просто прохожий 2 минуты назад
Затравленное животное решило отомстить тупой двуногой самке.
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1k
Kra 9 минут назад
Она нормальная?

Все равно, что посреди трассы в телефоне залипать, по которой машины несутся...
"4 удара - 8 дырок"
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26k
Федор 9 минут назад
Ни фига себе - неприятные и волнительные моменты в жизни
как минимум инвалидом остаться можно, а как максимум .......
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170
Виктория 12 минут назад
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3k
Rhino 14 минут назад
Кажется, бычара решил, что она ему подножку сделала)
И таки очень интересно, что ж там такого должно быть в телефоне.
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6k
мемфрид 14 минут назад
Телефончик - дело хорошее)
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24k
MrGod 19 минут назад
Биомусор с телефоном, самосохранение на нуле.
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6k
Кистень 20 минут назад
А мог бы ещё и вы.е..бать.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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41k
Сергей Полчаса назад
Быку респект. Нечего стоять , когда все бегут.
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27k
Егор 37 минут назад
Обычно дразнят девушки, а огребают пацаны. Тут первый раз наоборот.
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10k
Garpia121 57 минут назад
Бедное животное.
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16k
Shtoppi Час назад
<<Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне>>
---------
вернул ее в реальный мир и едва не отправил на тот свет.
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55k
dima423 Час назад
а бык не мужик...)
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14k
GROMOZEKA Час назад
Всегда болею за быка.
Ровно как и в корриде
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55k
dima423 Час назад
Нашла где залипать...дура))
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1k
Arti Час назад
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