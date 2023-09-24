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Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами

Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами

Автор:
24 сентября 2023 11:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   конфликт   люди   пьяные   шум   
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В Санкт-Петербурге житель дома устал слушать пьяные крики под своим окном и вышел разобраться. С собой он прихватил молоток.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   конфликт   люди   пьяные   шум   
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13  комментариев
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16k
banzai7 57 минут назад
Просто полицию вызвать и всё.
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vitros666 banzai7 51 минуту назад
И ничего, простите.
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17k
Shtoppi 4 минуты назад
гопота как всегда гавкала из далека громко, а потом кидалась со спины подло и пугливо бегала быстро. ничего не меняется.
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15k
Александр 19 минут назад
А выход был простой - предупредил, не помогло - банку трёхлитровую с водой сверху... Поверьте, помогает! Вот уже лет 5 у подъезда не орут!
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57k
Опиум для народа 22 минуты назад
П"дорок такой "аааа, я так долго об этом мечтал", ручки разминал, а сам, по итогу, как чмо булыжник подобрал и кинул. Понторез "бучий.

А вообще - вырывайте с корнями скамейки у подъездов, вся эта шваль возле них собирается.
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14k
Ничоси 41 минуту назад
Ни сразу поймёшь, кто из них больший дебил. То ли бухари с административкой, то ли дебил с молотком и уголовкой.
Да и время около 9 вечера
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3k
poбт 41 минуту назад
все проблемы как обычно из за шалавы
по сути только ее и слышно
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15k
GROMOZEKA 48 минут назад
Молоток?
В Питере?
Ну что за анахронизм?

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35k
Андрей Иванов 56 минут назад
Древние питерские традиции в отношении неприятных людей. Топора просто не было
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