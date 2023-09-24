Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами

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В Санкт-Петербурге житель дома устал слушать пьяные крики под своим окном и вышел разобраться. С собой он прихватил молоток.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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А вообще - вырывайте с корнями скамейки у подъездов, вся эта шваль возле них собирается.
Да и время около 9 вечера
В Питере?
Ну что за анахронизм?