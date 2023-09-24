Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами

Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro

"Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда

Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи

Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за...

В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта

В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора