В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из ракетницы в продавца магазина

2009
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В круглосуточном магазине на улице Сикейроса произошёл конфликт между 23-летним продавцом, гражданином одного из государств ближнего зарубежья, и 3 посетителями. Сотрудника магазина ударили бутылкой по голове и выстрелили в него из ракетницы.
Пострадавшего увезли в одну из больниц Петербурга. Один из нападавших был задержан, им оказался 38-летний ранее судимый петербуржец. Полиция продолжает разыскивать остальных участников конфликта.
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Ну теперь точно минимум 5 лет отдохнет
И, самое главное, на них не требуется разрешение МВД!