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В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из ракетницы в продавца магазина

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из ракетницы в продавца магазина

Автор:
05 сентября 2023 08:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   криминал   люди   негатив   ракетница   
2009
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В круглосуточном магазине на улице Сикейроса произошёл конфликт между 23-летним продавцом, гражданином одного из государств ближнего зарубежья, и 3 посетителями. Сотрудника магазина ударили бутылкой по голове и выстрелили в него из ракетницы.

Пострадавшего увезли в одну из больниц Петербурга. Один из нападавших был задержан, им оказался 38-летний ранее судимый петербуржец. Полиция продолжает разыскивать остальных участников конфликта.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   криминал   люди   негатив   ракетница   
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18  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Ну, и где-же вы, господа орущие что подобное поведение характерно лишь для уроженцев горных аулов!?
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562
Илья 43 минуты назад
Таких уже выпускать не нужно . Пусть на пожизненном лес валят .
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18k
Роберт Шекли 46 минут назад
Ранее судимый...
Ну теперь точно минимум 5 лет отдохнет
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39
ivandike 46 минут назад
Мразота
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562
Илья 46 минут назад
В Питере почему то много буйных
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45
Вадим Павлов Илья Полчаса назад
Много приезжих
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40k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Дурак, на ровном месте себе статью за хулиганство подобрал. Хотя органы могут и в более тяжёлую степень обвинение переквалифицировать. Зачем так делать? Непонятно.
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1k
Misanthrop Час назад
Это не ракетница, а аэрозольное устройство пистолетного вида "Пионер". Может стрелять так называемыми СО (сигнал охотника), для подачи сигналов бедствия, а также свето-звуковыми зарядами Гром (как травматическая Оса), ну и, конечно же, БАМами с ирритантом двух видов, перцовым и смесевым, перец+химический компонент, слезоточение вызывающий. Условно 4-х зарядный Пионер имеет два заряда в "стволе" и обойму с двумя зарядами в рукоятке, позволяющую быстро перезарядить пистолет. Классная вещь для самообороны, а также пострелять на Новый год, например, Громом и СО разных цветов. Вот он: https://megabonus.com/y/Cgl2mhttps://megabonus.com/y/Cgl2m А есть ещё Добрыня, он 5-ти зарядный, мне больше он нравится: https://megabonus.com/y/y3XZ5https://megabonus.com/y/y3XZ5
И, самое главное, на них не требуется разрешение МВД!
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14k
Artem Час назад
Быдлота...
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2k
Lena Час назад
Эх, бандитский Петербург...
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9k
krivsan Час назад
не может быть,это же культурная столица,и тем более Бродского читаю в данный момент
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4k
Lexx 2 часа назад
Сами вы "ракетница". Это "Пионер" и стрелять он может не только ракетами.
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12k
Copycat 2 часа назад
Сразу видно приезжего, коренной бы что нибудь отрубил
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29k
Ваня 2 часа назад
очередное наглядное пособие - как выстрелить себе статью на ровном месте...
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