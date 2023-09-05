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Женщина с ножом&nbsp; напала на полицейского&nbsp;в Иерусалиме

Женщина с ножом напала на полицейского в Иерусалиме

Автор:
05 сентября 2023 12:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Иерусалим   Израиль   в мире   криминал   люди   нападение   полиция   
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В Старом городе Иерусалима вооруженная ножом женщина попыталась зарезать сотрудника полиции, патрулировавшего район. К счастью, ей не удалось осуществить задуманное. Момент нападения запечатлела камера наблюдения.

Страж правопорядка не пострадал, поскольку нож не прошел через бронежилет. Женщину разоружили и арестовали.

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Метки: Видео   Иерусалим   Израиль   в мире   криминал   люди   нападение   полиция   
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8  комментариев
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15k
Kostick Час назад
и снова дементоры! и как приятно смотреть, что не церемонятся с нечистью. с ноги на! и контрольный)) жаль не прикладом.
ps три раза посмотрел.
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10k
Игорь 2 минуты назад
второй - был хорош
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2k
Алексей Гулевич 11 минут назад
как смачно с правой зашло .....
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24k
MrGod 13 минут назад
Эээ, пристрелить бы а не арестовывать.
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582
Илья Полчаса назад
ХедШот
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54
Jurij Grigorjev Полчаса назад
физическая подготовка на высоте...
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8k
Дмитрий 48 минут назад
А это точно женщина? Уж больно движения не женские какие то.
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34k
ACU900 58 минут назад
МАГАВник еще нежно с ней обошелся. Он мог бы ее просто пристрелить , но видимо не захотел открывать огонь на многолюдной улице...
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