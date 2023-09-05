Женщина с ножом напала на полицейского в Иерусалиме

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В Старом городе Иерусалима вооруженная ножом женщина попыталась зарезать сотрудника полиции, патрулировавшего район. К счастью, ей не удалось осуществить задуманное. Момент нападения запечатлела камера наблюдения.
Страж правопорядка не пострадал, поскольку нож не прошел через бронежилет. Женщину разоружили и арестовали.
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