"Каждый день по лямчику где-то рублей": телефонный мошенник из Днепра разоткровенничался с полицейскими

Мошенник рассказал полицейским, что работает в офисе. Вместе с ним работает примерно 200 человек. Каждый мошенник ходит в офис как на обычную работу, рутинно обманывая людей каждый день. Если верить словам афериста, каждый разводит жертв минимум на миллион рублей ежедневно, но мошенникам достаётся только 3% от всех денег.

В Днепре офисов больше, чем квартир в Москве. Примерно 3000, если не больше. На одном офисе более 200 человек. И каждый в день закрывает себе нормально так — по лямчику где-то рублей. Больше трёх тысяч звонков [делаю в день]", — рассказал аферист из Днепра.