FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 155 постов • 28 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мошенничество
"Каждый день по лямчику где-то рублей": телефонный мошенник из Днепра разоткровенничался с полицейскими

"Каждый день по лямчику где-то рублей": телефонный мошенник из Днепра разоткровенничался с полицейскими

Автор:
04 октября 2023 14:43
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   интересное   мошенники   обман   полиция   телефонные мошенники   фото   
2591
1
1

Женщина, которая чуть не стала жертвой мошенников, пришла в полицию. В этот момент на проводе был аферист и полицейским удалось с ним поговорить.

Телефонный мошенник названивал сотруднице Министерства культуры Башкортостана, представился сотрудником ФСБ, заявил, что она украла «государственную сумму в размере 560 тысяч рублей» и сейчас находится под следствием. Аферист уговорил женщину взять кредит на полмиллиона рублей. Сначала уфимка отправилась брать кредит, поддавшись на уговоры мошенника. К счастью, кредит ей не дали. Когда злоумышленники об этом узнали, то начали угрожать штрафами и уголовными делами. Поняв, что происходит, женщина отправилась в полицию, по пути общаясь с мошенником. Тогда полицейские уже взяли трубку, сообщает SHOT.

Мошенник рассказал полицейским, что работает в офисе. Вместе с ним работает примерно 200 человек. Каждый мошенник ходит в офис как на обычную работу, рутинно обманывая людей каждый день. Если верить словам афериста, каждый разводит жертв минимум на миллион рублей ежедневно, но мошенникам достаётся только 3% от всех денег.

В Днепре офисов больше, чем квартир в Москве. Примерно 3000, если не больше. На одном офисе более 200 человек. И каждый в день закрывает себе нормально так — по лямчику где-то рублей. Больше трёх тысяч звонков [делаю в день]", — рассказал аферист из Днепра.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Россия   интересное   мошенники   обман   полиция   телефонные мошенники   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Allmaster 2 часа назад
за 12 часов он делает 3000 звонков.... каждый длительностью по 4 секунды? ))
За это время он только успевает услышать пошел на хрен! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Dmitry Tarasov 40 минут назад
Бюджет России на 23 год - 26 триллионов.
1 000 000 * 200* 3000 * 30 (пашут бедняги каждый день) = 18 000 000 000 000 = 18 триллионов рублей...
То есть даже если у них с выходными то за 2 месяца они крадут бюджет России со счетов у граждан. Круто чо... Осталось понять почему они ещё не купили пол армии США...
Точно... там рубли не принимают :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Александра С Час назад
Фен сломался. Дам в аренду под ремонт. Цена три лярда.
Дует после ремонта хорошо.,,,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh Час назад
"В Днепре офисов больше, чем квартир в Москве. Примерно 3000"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy Час назад
Зовите кота с лампой! не стал бы аферист время тратить на эту болтовню, у него время- деньги, ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Александр Богомолов portroy 24 минуты назад
У новичков бывает эмоции зашкаливают. Не привычные когда их на хер шлют. Обычно сразу трубку ложат, но пару раз чуваков просто несло. Один бандитами пугал. Другой что то за зарплату начал нести. Я ржал на него, а его разпирает от важности. Пипец долбоклюй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
244
Андрей Граф 2 часа назад
[мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
anatolis 2 часа назад
Сегодня такой звонил, усирался что из департамента полиции Эстонии звонит. На ответ, вечер в хату что то стал булькать и слился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Том Сойер 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 2 часа назад
200 х 3000 = 600.000 население Днепра - 984 423 Интересно чем заняты тогда остальные)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Какая наглая п@здёж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 2 часа назад
П-и-з-д-е-т-ь не мешки ворочать)) По ляму каждый день, каждый сотрудник делает)) Не смешите мои пятки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Артур Котовой 2 часа назад
Врёт все. Мивину без соли доедает, Тимур то знает что они голодают))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75159



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Набирающие популярность в сообществах
Джордж из «Аквариума»
Джордж из «Аквариума»
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не передержать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#животные#аварии#кино#фильм#позитив#Россия#шоу бизнес
#люди#в мире#Юмор#интересное#США#Автовсячина#полиция#факты#забавно#Китай
#машина#интересно#Прикол#ДТП#авто аварии#история#дети#подборка#знаменитости#новости
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в форму ДПС В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в... Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать... Молодой парень из Москвы скидывал свои фото девушке и попал на 400 тысяч рублей Молодой парень из Москвы скидывал свои фото девушке и попал на 400 тысяч рублей Не только старики: почему люди верят мошенникам? Не только старики: почему люди верят мошенникам?

На что жалуетесь?

Вернуться