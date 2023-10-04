"Каждый день по лямчику где-то рублей": телефонный мошенник из Днепра разоткровенничался с полицейскими

Женщина, которая чуть не стала жертвой мошенников, пришла в полицию. В этот момент на проводе был аферист и полицейским удалось с ним поговорить.
Телефонный мошенник названивал сотруднице Министерства культуры Башкортостана, представился сотрудником ФСБ, заявил, что она украла «государственную сумму в размере 560 тысяч рублей» и сейчас находится под следствием. Аферист уговорил женщину взять кредит на полмиллиона рублей. Сначала уфимка отправилась брать кредит, поддавшись на уговоры мошенника. К счастью, кредит ей не дали. Когда злоумышленники об этом узнали, то начали угрожать штрафами и уголовными делами. Поняв, что происходит, женщина отправилась в полицию, по пути общаясь с мошенником. Тогда полицейские уже взяли трубку, сообщает SHOT.
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Мошенник рассказал полицейским, что работает в офисе. Вместе с ним работает примерно 200 человек. Каждый мошенник ходит в офис как на обычную работу, рутинно обманывая людей каждый день. Если верить словам афериста, каждый разводит жертв минимум на миллион рублей ежедневно, но мошенникам достаётся только 3% от всех денег.
В Днепре офисов больше, чем квартир в Москве. Примерно 3000, если не больше. На одном офисе более 200 человек. И каждый в день закрывает себе нормально так — по лямчику где-то рублей. Больше трёх тысяч звонков [делаю в день]", — рассказал аферист из Днепра.
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За это время он только успевает услышать пошел на хрен! :)
1 000 000 * 200* 3000 * 30 (пашут бедняги каждый день) = 18 000 000 000 000 = 18 триллионов рублей...
То есть даже если у них с выходными то за 2 месяца они крадут бюджет России со счетов у граждан. Круто чо... Осталось понять почему они ещё не купили пол армии США...
Точно... там рубли не принимают :)
Дует после ремонта хорошо.,,,,