В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит

В Брянске сотрудник полиции связался с мошенниками и отправился в банк брать кредиты. Мужчина пришёл к сотрудникам банка и объявил, что ему нужен кредит на 1,3 миллиона рублей. Работники заметили, что мужчина не выпускал из рук телефон и выглядел очень взволнованным. Получив деньги, мужчина сразу перевел все своим телефонным собеседникам. После этого он попытался взять ещё один займ.

Тогда работники банка забили тревогу и сообщили полицейскому, что люди на другом конце провода - мошенники. Однако, мужчина был с ними не согласен. Он заявил, что разговаривает с "настоящими специалистами из Центробанка и ФСБ" и удалился.

Отказав мужчине в новом кредите, банкиры позвонили его коллегам - в полицию - и сообщили о произошедшем, сообщает Baza.