В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит

Полицейский пришёл в банк и х заявил, что хочет взять в кредит 1,3 миллиона рублей. Получив деньги, он тут же перевёл их мошенникам и попытался взять ещё один займ. Сотрудники банка заподозрили неладное и пытались объяснить ему, что его разводят мошенники. Однако, полицейский заявил, что имеет дело с "настоящими специалистами из Центробанка и ФСБ".
В Брянске сотрудник полиции связался с мошенниками и отправился в банк брать кредиты. Мужчина пришёл к сотрудникам банка и объявил, что ему нужен кредит на 1,3 миллиона рублей. Работники заметили, что мужчина не выпускал из рук телефон и выглядел очень взволнованным. Получив деньги, мужчина сразу перевел все своим телефонным собеседникам. После этого он попытался взять ещё один займ.
Тогда работники банка забили тревогу и сообщили полицейскому, что люди на другом конце провода - мошенники. Однако, мужчина был с ними не согласен. Он заявил, что разговаривает с "настоящими специалистами из Центробанка и ФСБ" и удалился.
Отказав мужчине в новом кредите, банкиры позвонили его коллегам - в полицию - и сообщили о произошедшем, сообщает Baza.
К тому моменту мужчина уже успел набрать кредитов в других банках. Когда его коллеги до него дозвонились, он признался, что "будто попал под гипноз". Полицейский рассказал своим коллегам, что звонившие представились фсбшниками и убедили, что банк хочет украсть деньги, потому их нужно перевести на "безопасные" счета. Он уже написал заявление.
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Кстати со службы уходят по рапорту а не по заявлению.
Как он людям помогает если себе то помочь не может.
Сначала типа "Тинькофф". Мол от меня заявка на кредит поступила и если это не я, то они отменят. Ну, не я, говорю. Те типа отменили и сказали, что "безопасность" мне позвонит. Звонит "безопасность", но почему-то Сбербанка и втирает, что мои данные "скомпрометированы". Настойчиво попросила записать её фамилию и личный номер, чтобы я "не сомневался". )
На мой вопрос, при чём тут Сбербанк, что же теперь будет (!), если кредит я один хрен не взял и что им конкретно от меня надо, они просто тихонько отрубились. А я, блин, настроился поговорить...
Мне б позвонил олух с центробанка - я б поугарал над ним)))