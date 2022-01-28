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В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит

В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит (2 фото)

Автор:
28 января 2022 09:13
Сообщество : Мошенничество
Метки: банк   брянск   деньги   интересное   мошенники   обман   полиция   фото   
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Полицейский пришёл в банк и х заявил, что хочет взять в кредит 1,3 миллиона рублей. Получив деньги, он тут же перевёл их мошенникам и попытался взять ещё один займ. Сотрудники банка заподозрили неладное и пытались объяснить ему, что его разводят мошенники. Однако, полицейский заявил, что имеет дело с "настоящими специалистами из Центробанка и ФСБ".

В Брянске сотрудник полиции связался с мошенниками и отправился в банк брать кредиты. Мужчина пришёл к сотрудникам банка и объявил, что ему нужен кредит на 1,3 миллиона рублей. Работники заметили, что мужчина не выпускал из рук телефон и выглядел очень взволнованным. Получив деньги, мужчина сразу перевел все своим телефонным собеседникам. После этого он попытался взять ещё один займ.

Тогда работники банка забили тревогу и сообщили полицейскому, что люди на другом конце провода - мошенники. Однако, мужчина был с ними не согласен. Он заявил, что разговаривает с "настоящими специалистами из Центробанка и ФСБ" и удалился.

Отказав мужчине в новом кредите, банкиры позвонили его коллегам - в полицию - и сообщили о произошедшем, сообщает Baza.

К тому моменту мужчина уже успел набрать кредитов в других банках. Когда его коллеги до него дозвонились, он признался, что "будто попал под гипноз". Полицейский рассказал своим коллегам, что звонившие представились фсбшниками и убедили, что банк хочет украсть деньги, потому их нужно перевести на "безопасные" счета. Он уже написал заявление.

Источник:

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Метки: банк   брянск   деньги   интересное   мошенники   обман   полиция   фото   
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3k
Ivan 21 минуту назад
Как так-то? Реально, пару раз общался с ними, ну там в первые десять секунд вопросы пропадают! Потом поставил антиспам бесплатный от касперского и забыл про них. Ну да, у меня биография не самая кристально чистая. Крайне отдалено видел криминал на горизонте. И все равно этого хватает, чтобы их сразу чувствовать. Но, сцуко, мент?! Он же из этой же песочницы! В одном котле варится с ними?!
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2k
Денис 7 минут назад
Он уже написал заявление по собственному?
Кстати со службы уходят по рапорту а не по заявлению.
Как он людям помогает если себе то помочь не может.
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3k
sedoisever 10 минут назад
Вчера какие-то невнятные разводилы звонили.
Сначала типа "Тинькофф". Мол от меня заявка на кредит поступила и если это не я, то они отменят. Ну, не я, говорю. Те типа отменили и сказали, что "безопасность" мне позвонит. Звонит "безопасность", но почему-то Сбербанка и втирает, что мои данные "скомпрометированы". Настойчиво попросила записать её фамилию и личный номер, чтобы я "не сомневался". )
На мой вопрос, при чём тут Сбербанк, что же теперь будет (!), если кредит я один хрен не взял и что им конкретно от меня надо, они просто тихонько отрубились. А я, блин, настроился поговорить...
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3k
Секрет фирмы 20 минут назад
Я, работая на офиц.работе и имея хорошую зарплату, просто придя в банк и так сразу и быстро мне кредит не дадут. А он в это время еще и висел с мошенниками на телефоне. Куйня какая-то!
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26k
Батончик с маком 23 минуты назад
Наверное хотел внедриться в банду мошенников
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5k
Денис Колосов Полчаса назад
Да новая тема.. Раньше служба безопасности сбербанка была, сейчас из центробанка звонят, но так же на 3 буквы послыаются сразу
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143
Liberman Денис Колосов 15 минут назад
Центробанк)))) а че не из МВФ или ФРС?))).
Мне б позвонил олух с центробанка - я б поугарал над ним)))
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