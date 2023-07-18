В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в форму ДПС

В посёлке Пятигорский 47-летний безработный мужчина по имени Виктор решил исполнить свою детскую мечту и стать настоящим сотрудником ДПС. Он раздобыл где-то форму, кепку, значок и жезл, а потом начал патрулировать улицы вместе с реальными инспекторами. Мужчина останавливал машины, вертел жезлом и вершил правосудие. Интересно, что вместе с ним на улице Первомайской работали ещё четыре настоящих инспектора ДПС, которые не заметили в своих рядах самозванца.

При очередной проверке в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего инспектора в наряде. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина в форме ДПС заступал на пост как минимум пять раз.