FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7452 поста • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в форму ДПС

В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в форму ДПС

Автор:
18 июля 2023 13:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   Россия   арест   инспектор   интересное   обман   работа   фото   
2615
2

48-летний житель посёлка Пятигорский раздобыл где-то форму ДПС и вышел патрулировать улицу вместе с настоящими инспекторами.

В посёлке Пятигорский 47-летний безработный мужчина по имени Виктор решил исполнить свою детскую мечту и стать настоящим сотрудником ДПС. Он раздобыл где-то форму, кепку, значок и жезл, а потом начал патрулировать улицы вместе с реальными инспекторами. Мужчина останавливал машины, вертел жезлом и вершил правосудие. Интересно, что вместе с ним на улице Первомайской работали ещё четыре настоящих инспектора ДПС, которые не заметили в своих рядах самозванца.

При очередной проверке в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего инспектора в наряде. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина в форме ДПС заступал на пост как минимум пять раз.

За недолгую карьеру ДПСника Виктора оштрафовали по трём административным статьям: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции. Куда хуже пришлось реальным инспекторам, которые стояли в нарядах с Виктором — им теперь светит уголовная статья о мошенничестве. Впрочем, сотрудники уверяют, что никогда с этим странным мужчиной не работали и ничего о нём не знают, сообщает Baza.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ДПС   Россия   арест   инспектор   интересное   обман   работа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Roman 2 часа назад
Ага, не знают они. Всех своих, всё начальство, всех местных князьков по именам и номерам всех машин знают. А тут не заметили чужого. Ай-ай-ай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 43 минуты назад
Да в ставропольском крае как и в краснодарском процентов 90 гайцов "где-то раздобыли форму" и почему-то "работают инспекторами дпс"=))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий 45 минут назад
Лет 20 назад такой на МКАД крутился в районе Щелчка на посту ДПС. Это если с поборами прихватят менты не при чем - "а мы его не знаем".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Кот Бегемот 50 минут назад
А вот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Час назад
вот, вчера тут был визг по поводу выкидывавшего мужика из машины дпсника. типа, ".. всё правильно мусор знает что делает.., мужик разумничался, покажи ему документы, назови причину остановки..." БУГАГА! а, мусорок-то левый может оказаться и соблюдение процедуры недаром в 644 приказе и Законе о полиции прописано! как заявлял путин - форму в военторге может купить каждый, даже слившаяся путин-тим, предатель-немайор исинбаева!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д Час назад
А он что тоо заработал реально или нет ??????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Макарыч Час назад
Какая статья о мошенничестве для реальных инспекторов? Что за дичь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 Час назад
ну если уж такая мечта...то чего не устроиться то официально инспектором?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 2 часа назад
А откуда у него жетон? Он именной. А тут возможно криминальное происхождение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Россия#фильм#ДТП#знаменитости#удивительно#Китай#алкоголь
#животные#интересно#Юмор#кино#машина#Еда#США#Ynews#новости#подборка
#в мире#люди#Прикол#факты#дети#забавно#шоу бизнес#драка#сарказм#собака
Дождались на старость лет Дождались на старость лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться