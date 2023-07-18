В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в форму ДПС

48-летний житель посёлка Пятигорский раздобыл где-то форму ДПС и вышел патрулировать улицу вместе с настоящими инспекторами.
В посёлке Пятигорский 47-летний безработный мужчина по имени Виктор решил исполнить свою детскую мечту и стать настоящим сотрудником ДПС. Он раздобыл где-то форму, кепку, значок и жезл, а потом начал патрулировать улицы вместе с реальными инспекторами. Мужчина останавливал машины, вертел жезлом и вершил правосудие. Интересно, что вместе с ним на улице Первомайской работали ещё четыре настоящих инспектора ДПС, которые не заметили в своих рядах самозванца.
При очередной проверке в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего инспектора в наряде. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина в форме ДПС заступал на пост как минимум пять раз.
За недолгую карьеру ДПСника Виктора оштрафовали по трём административным статьям: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции. Куда хуже пришлось реальным инспекторам, которые стояли в нарядах с Виктором — им теперь светит уголовная статья о мошенничестве. Впрочем, сотрудники уверяют, что никогда с этим странным мужчиной не работали и ничего о нём не знают, сообщает Baza.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Два гайца стояли на т-перекрестке.
Остановили, начали докапываться. Минут 15 пытался им объяснить что все у меня нормально и ничего запрещённого не везу. Но терпение лопнуло когда один полез в багажник.
Я начал качать права. И тут понеслось! Штраф стоянка...протокол...эвакуатор...
Вежливо попросил показать удостоверение. И опять типа не обязаны не должны.
Видимо почуяв неладное подошёл второй. Ну показал свое удостоверение. А от первого я так этого и не добился.
Мне пожелали приятного пути...(по добру по здорову)
Честно признаюсь не стал усугублять обстановку - уехал.
Но осадок то остался.