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Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался

Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался

Автор:
31 августа 2023 12:31
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Поджог   деньги   интересное   мошенники   полиция   фото   
671
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35-летний мужчина решил, что его дорогой автомобиль марки BMW совсем не приносит денег.

35-летний житель Воронежа решил обмануть страховую компанию и сжёг свой автомобиль. Для этого он приехал в парк на пробежку, оставил машину прямо под камерами и ушёл.

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Через некоторое время к автомобилю подошёл неизвестный мужчина, который поджёг его. Его лицо было скрыто, но момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует SHOT со ссылкой на Следственный комитет.

План, надёжный как швейцарские часы, был приведён в исполнение и довольный владелец BMW побежал в полицию писать заявление. В то же время мужчина звонил в страховую, где ему пообещали за сгоревший автомобиль 8,3 миллиона.

Однако полиция начала проверку и выяснила, что поджигателем оказался друг собственника. Мужчина заплатил 100 тысяч своему знакомому за поджог автомобиля, чтобы получить денег от страховой.

Схему раскрыли, денег от страховой получить мужчина не смог. Вместо этого ему теперь грозит до десяти лет тюрьмы.

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Метки: Автомобиль   Поджог   деньги   интересное   мошенники   полиция   фото   
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5  комментариев
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519
ruslan d 11 минут назад
Интересно как они вышли на его друга и сколько страховая им откатила ?
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58k
alertol 19 минут назад
Мне кажется или я только что это комментировал...
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14k
Александр Полчаса назад
Человек сжёг собственную БМВ, а его ещё и судят... Нет, чтобы орден выдать... Ситуация патовая.
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5k
Александр Полчаса назад
А тупо продать не судьба?
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Глупость же очевидная. Уголовное дело будут расследовать точно. Не важно, плохо или хорошо, но будут. А вот утопленник (я про автомобиль) премиум класса обычно идёт на тотал. В ДТП сложно доказать умысел, если конечно, например, не заехать под камеры в реку и ждать выплат. Но ведь ситуации разные бывают. Может не справился с управлением на проселочной дороге и так некстати рядом была речушка. А там уж и телефон поврежден, и машины раз в час ездят. Пока добредешь до поста и сообщишь о случившимся, авто так промокнет. Просто мысли на тему.
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