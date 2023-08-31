Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался

35-летний мужчина решил, что его дорогой автомобиль марки BMW совсем не приносит денег.
35-летний житель Воронежа решил обмануть страховую компанию и сжёг свой автомобиль. Для этого он приехал в парк на пробежку, оставил машину прямо под камерами и ушёл.
Через некоторое время к автомобилю подошёл неизвестный мужчина, который поджёг его. Его лицо было скрыто, но момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует SHOT со ссылкой на Следственный комитет.
План, надёжный как швейцарские часы, был приведён в исполнение и довольный владелец BMW побежал в полицию писать заявление. В то же время мужчина звонил в страховую, где ему пообещали за сгоревший автомобиль 8,3 миллиона.
Однако полиция начала проверку и выяснила, что поджигателем оказался друг собственника. Мужчина заплатил 100 тысяч своему знакомому за поджог автомобиля, чтобы получить денег от страховой.
Схему раскрыли, денег от страховой получить мужчина не смог. Вместо этого ему теперь грозит до десяти лет тюрьмы.
Источник:
- Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ
- Бывшая шеф полиции обманула государство на тысячи долларов после того, как на неё упал труп
- Мошенники начали обманывать россиян, подлежащих мобилизации
- Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
- В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит