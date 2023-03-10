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Не только старики: почему люди верят мошенникам?

Не только старики: почему люди верят мошенникам?

Автор:
10 марта 2023 09:29
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   банки   интересное   кредиты   мошенники   обман   фото   
2085
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У мошенников есть несколько проверенных схем обмана, на которые ведутся не только пенсионеры. Порой злоумышленникам удаётся обмануть даже образованных людей, которые в теории знают о мошенниках, но на деле становятся их жертвами.

В основном мошенники рассчитывают на ваш страх. Когда они звонят и сообщают, что ваши деньги находятся в опасности, организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Как раз в этот момент всё решается. Если злоумышленник чувствует, что у вас есть деньги на счетах и вы боитесь их потерять, то он применяет все свои уловки, прикладывает все силы для того, чтобы ими завладеть.

Чаще всего на счетах деньги людей лежат не просто так. Кто-то копит на лечение, кто-то на машину, а кто-то на отдых. Узнавая, что деньги находятся под угрозой, люди думают о сорвавшихся планах, а не о том, что это может быть обманом. В голове у людей только одна мысль: спасти деньги.

Вот что на этот счёт говорит кандидат психологических наук Елена Шматова:

Первая его задача — напугать, сообщить, что со счета снимаются деньги, и тут же уверить, что есть спасение. Вторая его задача — говорить быстро, не давая человеку вставить слово, подумать. Третья задача — уверенно и четко давать команды, поддерживая ритм, напор, уверенность, стремление человека „спасти“ деньги. Никакой магии, никакого гипноза, испуганный человек со слабым иммунитетом после стресса и в состоянии паники подсознательно так сильно хочет посторонней помощи, спасителя, что будет следовать командам извне.

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Надо помнить, что главная цель мошенников — вывести человека из состояния равновесия, когда он способен контролировать себя. Для этого мошенники используют грубости, шоу, не дают жертве время на размышление. В состоянии шока и удивления мозг человека не может провести точный анализ.

Часто мошенники ведут себя крайне агрессивно и грубо. Они могут сказать: „Вы хотите, чтобы все ваши деньги списали со счета? Если нет, то в таком случае вы должны сейчас сказать ваши данные“. Человек находится в состоянии аффекта и соглашается. Уже потом, когда дело сделано, мозг начинает обрабатывать информацию, и обманутый понимает, что попался.

Ещё один способ мошенников обмануть — втереться в доверие. Этот способ лучше всего работает с пенсионерами. Ведущий специалист психологического центра Шабшин рассказывает:

Она ярко выражена у пожилых людей. Услышав в трубке, что „звонят из банка (пенсионного фонда, собеса, поликлиники)“, многие верят, что так оно и есть. Также усиливает результативность действий мошенников использование ими новостей. Рассказали по телевизору о реформе системы медицинской помощи — мошенники тут же предлагают бесплатные обследования, дорогостоящие лекарства. Падает рубль, обесцениваются сбережения — мошенники тут же предлагают компенсации, выгодные условия. То есть держат руку на пульсе.


Помните! Мошенники могут обмануть любого человека. Виной всему не только мошенники, а совокупность жизненных ситуаций, стресса, наивности или отчаяния. Как известно, злоумышленники постоянно прорабатывают свои скрипты, учат возражения и разные способы убеждения. Главная защита — это холодная голова.

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Метки: Россия   банки   интересное   кредиты   мошенники   обман   фото   
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21k
babuby 2 часа назад
Никто не будет звонить, для того чтобы тебе помочь! Никто не будет звонить, чтобы предложить более выгодные тебе условия/тарифы/проценты! И никто не будет звонить, чтобы что-то компенсировать!
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176
М.К. 10 минут назад
Все верно. Сам попался один раз. Вели как теленка на веревочке. Средство одно-ничего не слушать. Сразу обрывать соединение , если незнакомые ,что то предлагают.
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3k
Leonid 23 минуты назад
"Помните! Мошенники могут обмануть любого человека."
... а меня нет!
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62k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
люди рады обманываться сами . критическое мышление заменили телешоу и короткие видео . время быстрой информации когда картинки меняются мгновенно не давая мозгу времени осмыслить полученную информацию. этим пользуются мошенники они не дают времени на размышление но стоит их послать на хер и вот уже понимаешь что никто ничего не ворует , нет срочных аварий и светофор горит зеленным светом не в последний раз и не нужно бросаться в спринт через дорогу .
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25k
Егор Полчаса назад
Мне традиционно по субботам звонят в середине дня. Самая удивительная была дама, которая заявила, что она "из полиции", на меня "заведено уголовное дело по заявлению Центробанка" (!?) и надо "обсудить детали". Неужто прокатывает?
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42k
Игорь Полчаса назад
Многие люди понятия не имеют, как работают те или иные структуры, и этим мошенники пользуются.
1. НЕТ никаких секретных защищённых счетов. Счёт открываете ВЫ (или по доверенности от Вашего имени) и никто больше. Любой счёт открытый не ВАМИ, - это счёт мошенников, и переводить на него деньги не стоит.
2. Для возбуждения уголовного дела нужен пострадавший и заявление от пострадавшено. Если ВЫ понадобились полиции, СК, ФСБ... Вас найдут, вручат повестку, доставят в отделение, или проведут беседу лично. "Ваш разговор будет записан" - это не уведомление о неразглашении тайны следствия. Подписку о неразглашении даёте Вы лично, ручкой на бумаге.
3. Если Вам говорят, что Ваш родственник(друг) попал в беду, перезвоните этому человеку.
4. Помните, что чаще всего мошенники кроме Вашего ФИО и номера телефона не знают НИЧЕГО (возможно угадают банк, клиентом которого Вы являетесь), всё. Остальную информацию они будут узнавать у ВАС. Чем больше Вы о себе сообщите, тем проще будет мошенникам работать с Вами. Сотрудники органов НИКОГДА не будут спашивать клиентами каких банков Вы являетесь. Если им это понадобится, они это узнают у налоговиков.

Главная задача мошенников не дать Вам собраться с мыслями. Если Вы начали анализировать ситуацию, то всё, мошенники проиграли.

5. Следите за тем, что Вы выкладываете о себе в соц.сетях, на сайтах по продажам товаров. Из своего попыта: искал книгу, нашёл на одном сайте, выбрал "доставить в электронном виде по электронной почте", так этот сайт начал запрашивать у меня больше данных, чем нужно для покупки билета на сайте РЖД. Больше на этот сайте не захожу.
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323
Дима Новосельский 50 минут назад
Единственный способ наказать мошенника это украсть его время,скажите ему,что у вас на плите молоко или в духовке пирог и вам нужно выключить газ,подвесьте его на линии на неопределённое время,можете даже вывести звук на динамик и потешаться над дураком,каторый сначала подождёт,а потом начнёт алёкать...
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217
Человек Наблюдающий 50 минут назад
Мне постоянно звонят московские менты и спрашивают знаком ли мне Иван Иваныч Иванов(например), который якобы оформил на меня что то ам. "Знаком ли Вам такой человек?" , отвечаю да, и короткие гудки ) Умора) Вечер в хату)
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4k
Феликс Дзержинский 51 минуту назад
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ни что хочешь.
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847
DeDsmile 58 минут назад
столько много слов... ответ гораздо проще. по глупости. дураки - верят.
и это относится далеко не только к мошенникам.
очередную глупость кто-то к примеру сделает в банке. спрашиваю:
- зачем так сделала?
- сотрудник банка сказала так надо.
- ей надо - пусть она и делает. зачем тебе это надо было?
- ну не знаю...
- прежде чем что-то делать - подумай для чего тебе это надо. а лучше меня спроси!
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26k
Serg2001 Час назад
Если позволяет время стараюсь подольше с такими поговорить. Уж лучше пусть они на меня его потратят. Меньше останется времени на незащищенных людей. Изображаю непонимающего простака. Прошу по несколько раз повторять сказанное. Озвучиваю крупную сумму денег на счете. Практически вижу, как на том конце сразу стойку делают... )) А если нет времени говорю: "Прежде чем продолжить наш разговор скажите громко "Слава России!". Практически сразу вешаются, потому что в 99% первым делом их выдает южный украинский акцент. У кого-то более у кого-то менее выраженный. Как-то так.
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2k
Froll Час назад
8 марта звонила оперуполномоченная Мельникова.Что-то щебетала про уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере на производстве.Была послана,даже стебаться не хотелось.
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26k
Serg2001 Час назад
Надо "зафиксировать" эту информацию...
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65k
doker Час назад
Деньги - зло.
Это я в детстве понял, когда "Золотой ключик" прочитал.
Как они, деньги, у вас появились, то сразу рядом оказываются жулики.

Или много-много "родственников".
Появились деньги - пропей!
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7k
Echo 2 часа назад
Надо всегда помнить, человек человеку волк и смотрит как тебя [мат].Бегу роняя тапки команды какого то мудака выполнять
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Неа, звонки с незнакомого номера для меня всегда мошенники, это установка по умолчанию. в 90% просто трубку не беру. Иногда беру, сразу посылаю... А вот онлайн сложнее...Я как то на работе целый день с коллегой решал задачу, общаясь по скайп, и к концу дня прям в процессе решения проблемы, она прости до завтра 15 тыс..Оказалось её взломали..Я уже переводить собрался, жена мне говорит, ты бы лучше позвонил сначала..Поэтому теперь даже если жена просит денег - сначала созвон)
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