Не только старики: почему люди верят мошенникам?

В основном мошенники рассчитывают на ваш страх. Когда они звонят и сообщают, что ваши деньги находятся в опасности, организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Как раз в этот момент всё решается. Если злоумышленник чувствует, что у вас есть деньги на счетах и вы боитесь их потерять, то он применяет все свои уловки, прикладывает все силы для того, чтобы ими завладеть.

Чаще всего на счетах деньги людей лежат не просто так. Кто-то копит на лечение, кто-то на машину, а кто-то на отдых. Узнавая, что деньги находятся под угрозой, люди думают о сорвавшихся планах, а не о том, что это может быть обманом. В голове у людей только одна мысль: спасти деньги.

Вот что на этот счёт говорит кандидат психологических наук Елена Шматова: