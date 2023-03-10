Не только старики: почему люди верят мошенникам?

У мошенников есть несколько проверенных схем обмана, на которые ведутся не только пенсионеры. Порой злоумышленникам удаётся обмануть даже образованных людей, которые в теории знают о мошенниках, но на деле становятся их жертвами.
В основном мошенники рассчитывают на ваш страх. Когда они звонят и сообщают, что ваши деньги находятся в опасности, организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Как раз в этот момент всё решается. Если злоумышленник чувствует, что у вас есть деньги на счетах и вы боитесь их потерять, то он применяет все свои уловки, прикладывает все силы для того, чтобы ими завладеть.
Чаще всего на счетах деньги людей лежат не просто так. Кто-то копит на лечение, кто-то на машину, а кто-то на отдых. Узнавая, что деньги находятся под угрозой, люди думают о сорвавшихся планах, а не о том, что это может быть обманом. В голове у людей только одна мысль: спасти деньги.
Вот что на этот счёт говорит кандидат психологических наук Елена Шматова:
Первая его задача — напугать, сообщить, что со счета снимаются деньги, и тут же уверить, что есть спасение. Вторая его задача — говорить быстро, не давая человеку вставить слово, подумать. Третья задача — уверенно и четко давать команды, поддерживая ритм, напор, уверенность, стремление человека „спасти“ деньги. Никакой магии, никакого гипноза, испуганный человек со слабым иммунитетом после стресса и в состоянии паники подсознательно так сильно хочет посторонней помощи, спасителя, что будет следовать командам извне.
Надо помнить, что главная цель мошенников — вывести человека из состояния равновесия, когда он способен контролировать себя. Для этого мошенники используют грубости, шоу, не дают жертве время на размышление. В состоянии шока и удивления мозг человека не может провести точный анализ.
Часто мошенники ведут себя крайне агрессивно и грубо. Они могут сказать: „Вы хотите, чтобы все ваши деньги списали со счета? Если нет, то в таком случае вы должны сейчас сказать ваши данные“. Человек находится в состоянии аффекта и соглашается. Уже потом, когда дело сделано, мозг начинает обрабатывать информацию, и обманутый понимает, что попался.
Ещё один способ мошенников обмануть — втереться в доверие. Этот способ лучше всего работает с пенсионерами. Ведущий специалист психологического центра Шабшин рассказывает:
Она ярко выражена у пожилых людей. Услышав в трубке, что „звонят из банка (пенсионного фонда, собеса, поликлиники)“, многие верят, что так оно и есть. Также усиливает результативность действий мошенников использование ими новостей. Рассказали по телевизору о реформе системы медицинской помощи — мошенники тут же предлагают бесплатные обследования, дорогостоящие лекарства. Падает рубль, обесцениваются сбережения — мошенники тут же предлагают компенсации, выгодные условия. То есть держат руку на пульсе.
Помните! Мошенники могут обмануть любого человека. Виной всему не только мошенники, а совокупность жизненных ситуаций, стресса, наивности или отчаяния. Как известно, злоумышленники постоянно прорабатывают свои скрипты, учат возражения и разные способы убеждения. Главная защита — это холодная голова.
Источник:
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... а меня нет!
1. НЕТ никаких секретных защищённых счетов. Счёт открываете ВЫ (или по доверенности от Вашего имени) и никто больше. Любой счёт открытый не ВАМИ, - это счёт мошенников, и переводить на него деньги не стоит.
2. Для возбуждения уголовного дела нужен пострадавший и заявление от пострадавшено. Если ВЫ понадобились полиции, СК, ФСБ... Вас найдут, вручат повестку, доставят в отделение, или проведут беседу лично. "Ваш разговор будет записан" - это не уведомление о неразглашении тайны следствия. Подписку о неразглашении даёте Вы лично, ручкой на бумаге.
3. Если Вам говорят, что Ваш родственник(друг) попал в беду, перезвоните этому человеку.
4. Помните, что чаще всего мошенники кроме Вашего ФИО и номера телефона не знают НИЧЕГО (возможно угадают банк, клиентом которого Вы являетесь), всё. Остальную информацию они будут узнавать у ВАС. Чем больше Вы о себе сообщите, тем проще будет мошенникам работать с Вами. Сотрудники органов НИКОГДА не будут спашивать клиентами каких банков Вы являетесь. Если им это понадобится, они это узнают у налоговиков.
Главная задача мошенников не дать Вам собраться с мыслями. Если Вы начали анализировать ситуацию, то всё, мошенники проиграли.
5. Следите за тем, что Вы выкладываете о себе в соц.сетях, на сайтах по продажам товаров. Из своего попыта: искал книгу, нашёл на одном сайте, выбрал "доставить в электронном виде по электронной почте", так этот сайт начал запрашивать у меня больше данных, чем нужно для покупки билета на сайте РЖД. Больше на этот сайте не захожу.
и это относится далеко не только к мошенникам.
очередную глупость кто-то к примеру сделает в банке. спрашиваю:
- зачем так сделала?
- сотрудник банка сказала так надо.
- ей надо - пусть она и делает. зачем тебе это надо было?
- ну не знаю...
- прежде чем что-то делать - подумай для чего тебе это надо. а лучше меня спроси!
Как они, деньги, у вас появились, то сразу рядом оказываются жулики.
Или много-много "родственников".
Появились деньги - пропей!