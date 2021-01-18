Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч

Мошенники давно смекнули, что самым удачным способом вымогательства денег является использование первобытных потребностей. В Зеленограде мужчина, решивший развлечься с девушкой по вызову, перевёл мошенникам 200 тысяч рублей.
26-летний слесарь из Зеленограда решил приятно провести вечер и вызвать проститутку. Андрей выбрал на сайте понравившуюся девушку и позвонил по указанному номеру. На другом конце номера Андрею пояснили, что нужно сделать ещё несколько переводов по разным причинам: на проезд, на оплату контрацептивов, залог и т.д. В общей сумме мужчина перевёл 29 тысяч рублей. Однако, спустя несколько часов девушка так и не приехала. Андрей, недолго думая, снова сам позвонил на номер.
Ответил уже другой мужской голос, пояснив, что из-за его неправильных переводов заблокировалась касса борделя. Для разблокировки потребуется 185 тысяч рублей. Если Андрей не заплатит, то у его семьи будут проблемы. Но даже эти угрозы не насторожили мужчину, он отправился в банк, оформил кредит и перевёл деньги на указанные номера.
Через некоторое время некто по имени Хасан Седой позвонил, принялся угрожать и потребовал 500 тысяч рублей. Только тогда Андрей смекнул, что его обвели вокруг пальца и обратился в полицию, сообщает Life.
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Первое, что я подумал, было: ничё себе у них в Зеленограде слесари зарабатывают... :)
- это кого он трахать собрался за такие деньги? Мисс Мира? И сколько стоят такси и гандоны в Зеленограде?
Само собой, до этого он свято верил.