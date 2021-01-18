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Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч

Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч (2 фото)

Автор:
18 января 2021 12:45
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   деньги   зеленоград   интересное   мошенники   обман   проститутки   фото   
2177
2

Мошенники давно смекнули, что самым удачным способом вымогательства денег является использование первобытных потребностей. В Зеленограде мужчина, решивший развлечься с девушкой по вызову, перевёл мошенникам 200 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Россия   деньги   зеленоград   интересное   мошенники   обман   проститутки   фото   
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27  комментариев
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12k
Денис 36 минут назад
Да хрен с ней с этой проституткой и тем, что его развели, как лоха.
Первое, что я подумал, было: ничё себе у них в Зеленограде слесари зарабатывают... :)
Да хрен с ней с этой проституткой и тем, что его развели, как лоха. Первое, что я подумал, было: ничё себе у них в Зеленограде слесари зарабатывают... :)
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17
ekolog67 6 секунд назад
Вроде слесарь, а оказывается -безрукий!)
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18k
Will2006 Минуту назад
"Нужно сделать ещё несколько переводов по разным причинам: на проезд, на оплату контрацептивов, залог и т.д. В общей сумме мужчина перевёл 29 тысяч рублей"
- это кого он трахать собрался за такие деньги? Мисс Мира? И сколько стоят такси и гандоны в Зеленограде?
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1k
Леонид Кубарев 10 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
Barachek_Obachek 12 минут назад
Не оскудеет земля Русская слесарями с первобытными инстинктами
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33k
AGM 12 минут назад
Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
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36k
viktor.bobruk 2012 24 минуты назад
Не той головой думал!
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2k
Rekapra viktor.bobruk 2012 19 минут назад
По классике! Хер встал, мозг умер!
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1k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
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985
Андрей Манахов 36 минут назад
Брехня все это. Автор Вас развел. Мы - Андреи, не такие.
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8k
Михалыч 38 минут назад
Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
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3k
aleksei 38 минут назад
Сначала стулья, потом деньги
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11k
Serg2001 40 минут назад
Ну так всё правильно. Произошла замена. Вместо девушки к нему приедет Хасан с кунаками. А их услуги гораздо дороже стоят... )
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21k
Vazari 45 минут назад
"Я понял-это намек, я все ловлю на лету, но не понятно, что конкретно они имели ввиду"!
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1k
Alex 45 минут назад
Дааа,что тут скажешь,короче Андрей держи хер бодрей.

Ссылка www.youtube.com
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34k
dima423 45 минут назад
ахахаха))) гениальный лох)
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31k
Лесли 🥰 46 минут назад
Лох не мамонт))))) Пипец, ну как можно быть таким тупым?? И какую цель он указал в банке?))))
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50k
pynh 48 минут назад
Нуу, кого-то определенно поимели
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1k
Михаил 49 минут назад
Дрочить дешевле.
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100
Сергей 50 минут назад
Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
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54k
Igor 51 минуту назад
...."Только тогда Андрей смекнул, что его обвели вокруг пальца и обратился в полицию."..
Само собой, до этого он свято верил.
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7k
Шурум-бурум 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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