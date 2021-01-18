Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч

26-летний слесарь из Зеленограда решил приятно провести вечер и вызвать проститутку. Андрей выбрал на сайте понравившуюся девушку и позвонил по указанному номеру. На другом конце номера Андрею пояснили, что нужно сделать ещё несколько переводов по разным причинам: на проезд, на оплату контрацептивов, залог и т.д. В общей сумме мужчина перевёл 29 тысяч рублей. Однако, спустя несколько часов девушка так и не приехала. Андрей, недолго думая, снова сам позвонил на номер.

Ответил уже другой мужской голос, пояснив, что из-за его неправильных переводов заблокировалась касса борделя. Для разблокировки потребуется 185 тысяч рублей. Если Андрей не заплатит, то у его семьи будут проблемы. Но даже эти угрозы не насторожили мужчину, он отправился в банк, оформил кредит и перевёл деньги на указанные номера.