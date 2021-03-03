Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги

«Можно ожидать рост числа таких рассылок на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — рассказал "360" эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

Если вдруг вам пришло подозрительное письмо, то поспешите сменить пароль на Госуслугах и обратиться в техподдержку, сообщив о мошенничестве.