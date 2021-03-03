Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги

Портал государственных услуг Российской Федерации - интернет портал, который стал очень востребованным во времена пандемии. Через этот портал россияне получали пособия, и кто ещё не был зарегистрирован - зарегистрировался там. Теперь мошенники добрались и до Госуслуг.
Мошенники рассылают россиянам письма на электронные ящики под видом сообщений от портала госуслуг по социальным выплатам. В письме говорится, что вам начислены выплаты и их нужно только оформить, перейдя по ссылке.
После перехода по ссылке вас перебрасывает на сайт, который ничего не имеет общего с Госуслугами. На сайте требуется ввести номер СНИЛСА, а после и номер карты, куда, якобы, поступят начисления. Как вы понимаете, никаких начислений вы не дождётесь, но зато лишитесь денег на карте, а также станете обладателем кредита.
«Можно ожидать рост числа таких рассылок на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — рассказал "360" эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.
Если вдруг вам пришло подозрительное письмо, то поспешите сменить пароль на Госуслугах и обратиться в техподдержку, сообщив о мошенничестве.
Источник:
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Я вот искренне не понимаю, как можно победить нацизм и спасти планету от самого серьезного врага за всю современную историю, первыми покорить космос, расщепить атом, создать ядерную бомбу, но не загнать под палец каких-то кучку мелких жуликов, которые мешают спокойно жить и созидать нашим гражданам?
" У меня для Вас печальные новости, я подключился через ваш роутер к компьютеру."..бла бла бла, дайте денег или вам пипец...и так далее..
p.s. у меня в папке спама в почте такого говна целая коллекция