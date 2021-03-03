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Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги

Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги (3 фото)

Автор:
03 марта 2021 12:48
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   госуслуги   интересное   мошенники   обман   полезное   фото   
1459
3

Портал государственных услуг Российской Федерации - интернет портал, который стал очень востребованным во времена пандемии. Через этот портал россияне получали пособия, и кто ещё не был зарегистрирован - зарегистрировался там. Теперь мошенники добрались и до Госуслуг.

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Метки: Россия   госуслуги   интересное   мошенники   обман   полезное   фото   
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17  комментариев
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935
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Почему только нас предупреждают о мошенниках, но никак с ними не борются?
Я вот искренне не понимаю, как можно победить нацизм и спасти планету от самого серьезного врага за всю современную историю, первыми покорить космос, расщепить атом, создать ядерную бомбу, но не загнать под палец каких-то кучку мелких жуликов, которые мешают спокойно жить и созидать нашим гражданам?
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18k
Ватаку Накомоде 10 минут назад
Интересно почему все мошеннические сайты выглядят именно как мошеннические? Ни на одном гос сайте не будут писать в пол-экрана курсивом «Получите выплаты!!!!». Это же сразу заметно. Нужен неброский и скучный дизайн, похожий на реальный сайт какого нибудь учреждения, где обычным шрифтом будет написано что то вроде «оформление социальный выплаты (льготной компенсационной социальной выплаты) выплачиваемой в порядке, предусмотренном ст.1567 ФЗ ПУ УЦ 13652 ГБТФУЗ, часть 2, для лиц, проживающих на территории Российской Федерации и приравненных к ним лиц и территорий в соответствии с Приложением 14». И дальше ещё куча фейковых статей и регламентов. Вот тогда будет похоже
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3k
Сергей 12 минут назад
Да, да-- только вчера присылали !
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14k
Господин Уэф 22 минуты назад
Хм, наконец то и мне пришла компенсация от людей которые думают обо мне, от жуликов. Пойду получать

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277
Nane First NameLast Полчаса назад
А почему дата в международном формате YYYY-MM-DD ? Типа после урока международного языка не успели отойти?

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21k
Мойша Час назад
Вчера было.
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139
Михаил Час назад
Аффтар, если я буду менять пароль каждый раз, когда мне будет приходить подозрительное письмо, я состарюсь, меняя пароли. Это глупый совет. Линк ведёт на какую-то феерическую хрень, значит письмо помечаем как фишинг и живём дальше
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9k
Eltiftel Час назад
Деньги ладно... обманом заставят голосовать за царя, под видом выплат... вот, что страшно!
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5k
Duckk 2 часа назад
Больше месяца этот спам приходит... То же мне новость )))
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3k
Vladimir 2 часа назад
Мне уже больше двух недель такое говно в почтовый ящик сыплется. И не только от Госуслуг, но и от Гослото, Службы приставов и Налоговой. Точно не помню стираю сразу.
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21k
Юрьевич Vladimir Час назад
Аналогично. Яндекс их в спам складывает...
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7k
Natrogrii Vladimir Час назад
Ещё есть такое....
" У меня для Вас печальные новости, я подключился через ваш роутер к компьютеру."..бла бла бла, дайте денег или вам пипец...и так далее..
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572
Миша 2 часа назад
На фоне усиления мер поддержки населения - любое письмо о начислении выплат это от мошенников.
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31k
InfoVoin 2 часа назад
Бесплатный сыр всегда манил, ВКЛЮЧАЙ мозги, коль не деб@л.
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7k
Natrogrii 2 часа назад
Проснулись, ..это уже давно происходит
p.s. у меня в папке спама в почте такого говна целая коллекция
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