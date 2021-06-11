Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ

Москвич попался на удочку телефонных мошенников, пишет РИА "Новости". Жителю столицы позвонил мошенник, представившись участковым. Служитель закона рассказал, что в Москве появились ОПГ, которые звонят по телефону и вымогают деньги, угрожая расправой. При этом звонящий особо выделил, что были "летальные исходы", и оставил свой номер для связи.

Спустя пару дней москвичу позвонили те самые бандиты. Они заявили, что за жителем столицы следят уже два месяца, и потребовал перевести деньги, иначе жертву и его родных "зарежут" или "перестреляют". Перепугавшийся мужчина тут же позвонил участковому, который оставил ему свой номер пару дней назад. Лжеполицейский посоветовал перевести деньги бандитам, отметив, что будет проводиться спецоперация и преступников схватят. При этом полицейский посоветовал никому не сообщать об этом.