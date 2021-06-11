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Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ

Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ (2 фото)

Автор:
11 июня 2021 14:09
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   интересное   мошенники   обман   опг   полиция   фото   
672
2

Со временем граждане перестают вестись на стандартные схемы мошенничества и злоумышленникам приходиться придумывать новые. Москвич был обманут мошенниками, которые представились сначала полицейскими, потом ОПГ, а потом снова полицией.

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Метки: деньги   интересное   мошенники   обман   опг   полиция   фото   
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10  комментариев
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437
manul74 Полчаса назад
если он не работал, то откуда они знают что он никому не звонил..........
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252
fda 14 минут назад
Как то сомнительна правдивость этой истории. Даже в магазинах лежат листовки с координатами своего участкового, у нас во всяком случае, а в опорных пунктах наклеены фото участковых и их телефоны.
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70
wr2x2 17 минут назад
и правда лох
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11k
Евгений 17 минут назад
в словосочетании "полицейскими и ОПГ" - буква "и" между словами - лишняя.
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−79
цска под Зенитом 22 минуты назад
По стат данным, самые запутанные схемы в мире были придуманы советской властью. Несколько десятилетий дурить голову людям, что вот вот коммунизм построим, еще немного голода потерпите. В итоге крах.
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70
wr2x2 цска под Зенитом 17 минут назад
сейчас зато на всех манна небесная сыпется, да?
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5k
Николай Полчаса назад
Ну и все дело то раскрыто, участковый никуда не звонил, это ведь требовалось выяснить...
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6k
DZEN Полчаса назад
Душещипательная история!
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