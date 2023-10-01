В США мужик умял 50 огнедышащих перца за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

Огнедышащий» канадец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец» (самые острые в мире) за 6 минут и 49,2 секунд. Затем он «умял» еще 85 таких перцев

При этом Мэтт Джек признался, что хотя он последние два десятилетия употребляет много различных острых специй, питаться так ему до сих пор сложно: