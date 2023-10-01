FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10824 поста • 1456 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
В США мужик умял 50 огнедышащих перца за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

В США мужик умял 50 огнедышащих перца за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

Автор:
01 октября 2023 18:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Камфорния   США   вилео   перкц   турнмр   чепионат   
1520
1
1

Огненный сам этого не ожидал.

Огнедышащий» канадец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец» (самые острые в мире) за 6 минут и 49,2 секунд. Затем он «умял» еще 85 таких перцев

При этом Мэтт Джек признался, что хотя он последние два десятилетия употребляет много различных острых специй, питаться так ему до сих пор сложно:

У меня бывают сильные судороги. Такое ощущение, что кто-то сжимает и выворачивает мне кишки, Твой разум говорит тебе остановиться, но ты должен убедить себя не останавливаться.

При этом Джек в мире занимает лишь второе место в мире по числу съеденных за раз «Каролинских жнецов» — лидером является австралиец Грегори Барлоу (185 перцев этого сорта).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Камфорния   США   вилео   перкц   турнмр   чепионат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Majul 2 часа назад
Привет язва, привет куча проблем с ЖКТ в принципе, привет повышенный шанс изъязвления пищевода. Имбецил одним словом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
dchizh Минуту назад
в туалет с огнетушителем идти придется))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Vir 12 минут назад
Ну съел - перетерпел, а срать то как будешь, а?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Леонович 21 минуту назад
Идиот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей 36 минут назад
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 38 минут назад
Дурак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 42 минуты назад
Я так подозреваю, перед тем как посрать он мажет жопу новокаином.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КремлеКот 50 минут назад
Нахрена !?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
hairov 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 59 минут назад
Сдох хоть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич Час назад
100 пудов очело силиконит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever Час назад
А есть рекордсмены по забиванию гвоздей в задницу? Или по ударам мизинцем об угол кровати?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena Час назад
Куда?
Куда так торопился?
За лайками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss Час назад
А как он потом срет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Гугенот parallax Час назад
Надеюсь это слёзы радости...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Любитель перец. Целых пятьдесят перца - это круто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 2 часа назад
паноптикум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
fin4all 2 часа назад
Там ниже пацан пытался написать слово "ябеда", но ошибся в нескольких буквах и получилось про этого мужика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам
Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам
Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так
Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так
Набирающие популярность в сообществах
История одной песни, которую почти все слышали, но почти никто не знает
История одной песни, которую почти все слышали, но почти никто не знает
Невероятный подвиг донского казака
Невероятный подвиг донского казака
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#сарказм#животные#история#девушки#в мире
#фото#красота#СССР#драка#новости#кража
#конфликт#дети#Юмор#полиция#США
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная» Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная» Вирджиния Хилл – королева американской мафии Вирджиния Хилл – королева американской мафии Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду "Смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции "Смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит...

На что жалуетесь?

Вернуться