В США мужик умял 50 огнедышащих перца за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

Огненный сам этого не ожидал.
Огнедышащий» канадец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец» (самые острые в мире) за 6 минут и 49,2 секунд. Затем он «умял» еще 85 таких перцев
При этом Мэтт Джек признался, что хотя он последние два десятилетия употребляет много различных острых специй, питаться так ему до сих пор сложно:
У меня бывают сильные судороги. Такое ощущение, что кто-то сжимает и выворачивает мне кишки, Твой разум говорит тебе остановиться, но ты должен убедить себя не останавливаться.
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При этом Джек в мире занимает лишь второе место в мире по числу съеденных за раз «Каролинских жнецов» — лидером является австралиец Грегори Барлоу (185 перцев этого сорта).
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А вот гастрит заработать можно запросто.
Куда так торопился?
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