Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых

Департамент социальных услуг Калифорнии в октябре 2013 года приказал закрыть учреждение из-за нарушений. Разумеется, предполагалось, что жителей Valley Springs Manor перенаправят в другие дома престарелых, но начальство, а вслед за ним и персонал, просто ушли. А ведь многие из постояльцев Valley Springs Manor были лежачими и смотреть за ними было попросту некому.

Мигель и Морис не смогли поступить также. Они практически не раздумывая приняли одно-единственное правильное решение:

"Мы сели на кухне и обсудили, что мы теперь будем делать. Если бы мы ушли, старики остались бы одни. Мы были обычными поваром и уборщиком. Но я стал ухаживать за ними - убирать и купать".



