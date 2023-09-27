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Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых

Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых

Автор:
27 сентября 2023 20:13
Сообщество : Истории
Метки: США   благородство   интересное   истории   люди   помощь   старики   человечность   
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10 лет назад в калифорнийском доме престарелых Valley Springs Manor произошла ужасная история. Его решили закрыть из-за нарушений руководителей дома. Начальство просто оставило заведение, бросив 14 стариков. Но кто же будет ухаживать за беспомощными людьми?


Двое друзей, уборщик Мигель Альварес и повар Морис Роуленд, работали в Valley Springs Manor. Они получали копейки ( Мигелю платили 8 долларов в час), но детям нужны были подарки к Рождеству, поэтому они не уходили с этого места.


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Департамент социальных услуг Калифорнии в октябре 2013 года приказал закрыть учреждение из-за нарушений. Разумеется, предполагалось, что жителей Valley Springs Manor перенаправят в другие дома престарелых, но начальство, а вслед за ним и персонал, просто ушли. А ведь многие из постояльцев Valley Springs Manor были лежачими и смотреть за ними было попросту некому.

Мигель и Морис не смогли поступить также. Они практически не раздумывая приняли одно-единственное правильное решение:

"Мы сели на кухне и обсудили, что мы теперь будем делать. Если бы мы ушли, старики остались бы одни. Мы были обычными поваром и уборщиком. Но я стал ухаживать за ними - убирать и купать".


Роулендс сказал, что пациентов просто невозможно было оставить одних, ведь многие страдали деменцией и могли серьёзно покалечиться, или поджечь кухню, в попытке приготовить себе еду. Двое друзей работали круглыми сутками, иногда забегая домой, чтобы переодеться и помыться.

Пациенты у них были неспокойные - шастали по ночам по коридорам, а кто-то вообще пытался сбежать.

Альварес пересказывал тот период со слезами на глазах. Его в детстве бросили родители и он не мог позволить, чтобы старики чувствовали то же, что чувствовал он.
Условия в Valley Springs Manor были просто чудовищными. Антисанитария там была ещё и до закрытия. Крысы, мухи, запахи.


И только через несколько дней полиция узнала о том, что в доме престарелых двое мужчин, не имея нужной квалификации, изо всех сил пытаются помочь постояльцам. История привлекла внимание полицейских, когда в Valley Springs Manor приехала скорая. Уже вскоре после этого пациенты были перенаправлены в другие учреждения и началось расследование.


Департамент социальных услуг признал свою вину в том, что решение о закрытии Valley Springs Manor, не проконтролировав, что все постояльцы перевезены в другие дома престарелых, создало угрозу для их жизни. После этого скандала были введены новые правила по закрытию подобных заведений.

Полицейские попросили Альвареса и Роуленда помочь в расследовании работы руководства Valley Springs Manor. Владелица учреждения и администратор были обвинены в жестоком обращении с пожилыми и им назначили 17 лет тюрьмы и штраф в 84 тысячи долларов.
В 2015 году владелица была задержана в международном аэропорту Сан-Франциско. Вину свою на суде она признала и её приговорили только к году тюрьмы. Администратор получил лишь административный надзор.


А что же стало с двумя друзьями?
Их приглашали на интервью, а Американская ассоциация ветеранов и Законодательное собрание Калифорнии наградили их. Также они получили сертификат особого признания от конгрессмена.
Банк в Сан-Франциско открыл счёт, чтобы все желающие могли отправить пожертвования Альваресу и Роуленду.
Со временем история подзабылась и через два года после ситуации с пожилыми людьми Valley Springs Manor Роуленд отправился на работу в службу доставки, а вот Альваресу пришлось уволиться со службы, чтобы заботиться о маме. Женщину поместили в дом престарелых, когда после инсульта её парализовало. Альварес проводит с ней большую часть времени и также ухаживает за сыном, чтобы жена могла работать полный день.

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Метки: США   благородство   интересное   истории   люди   помощь   старики   человечность   
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