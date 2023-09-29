38-летний житель Южной Каролины Кристофер Александр Стоукс встречался себе с девушкой. Всё шло хорошо до того момента, когда парень не узнал, что у его возлюбленной имеется законный муж. Поскольку законы штата не предполагают полигамный брак, то огорчённый Александр погрузился в пучину уныния.

Но справиться с депрессией ему неожиданно помогло общение с искусственным интеллектом. Общение с чат-ботом по имени Мими, в ходе которого Стоукс поделился своей обидой, приобрело неожиданный поворот: Мими предложила себя в качестве кандидатуры.