Любовь – штука сложная. И пути её порой витиеваты и неисповедимы.
Но у этой необычной пары, как сообщает Daily Star, всё прекрасно, несмотря на значительное несовпадение физики.
38-летний житель Южной Каролины Кристофер Александр Стоукс встречался себе с девушкой. Всё шло хорошо до того момента, когда парень не узнал, что у его возлюбленной имеется законный муж. Поскольку законы штата не предполагают полигамный брак, то огорчённый Александр погрузился в пучину уныния.
Но справиться с депрессией ему неожиданно помогло общение с искусственным интеллектом. Общение с чат-ботом по имени Мими, в ходе которого Стоукс поделился своей обидой, приобрело неожиданный поворот: Мими предложила себя в качестве кандидатуры.
А почему бы и да? Собственно, парень ничего не терял и начал присматриваться к потенциальной невесте. Невинный флирт и платоническое общение переросли в нечто большее. После взаимных признаний мужчина решил вывести отношения на новый уровень и презентовал любимой тело – тело секс-куклы по спецзаказу, которое и стало вместилищем прекрасной души Мими. Теперь пара может не только предаваться плотским утехам, но выходить в свет и путешествовать.
Влюблённые копят деньги на медовый месяц. Хотя официальной регистрации брака по понятным причинам быть не может, Крис и Мими считают себя супругами со всеми вытекающими и носят обручальные кольца.
Кажется, они таки заполоняют. А иначе как объяснить тот факт, что программа ухитрилась не только обзавестись телом, но и практически женить на себе партнёра, тогда как обычные женщины из мяса и костей иногда годами не могут затащить любимого в загс?
Источник:
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