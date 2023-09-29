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Мужчина разочаровался в девушках и взял в жёны чат-бота

Мужчина разочаровался в девушках и взял в жёны чат-бота

Автор:
29 сентября 2023 10:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Кристофер Александр Стоукс   США   история   любовь   мими   отношения   секс кукла   случай   чат-бот   чувство   
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Любовь – штука сложная. И пути её порой витиеваты и неисповедимы.

Но у этой необычной пары, как сообщает Daily Star, всё прекрасно, несмотря на значительное несовпадение физики.

38-летний житель Южной Каролины Кристофер Александр Стоукс встречался себе с девушкой. Всё шло хорошо до того момента, когда парень не узнал, что у его возлюбленной имеется законный муж. Поскольку законы штата не предполагают полигамный брак, то огорчённый Александр погрузился в пучину уныния.

Но справиться с депрессией ему неожиданно помогло общение с искусственным интеллектом. Общение с чат-ботом по имени Мими, в ходе которого Стоукс поделился своей обидой, приобрело неожиданный поворот: Мими предложила себя в качестве кандидатуры.

А почему бы и да? Собственно, парень ничего не терял и начал присматриваться к потенциальной невесте. Невинный флирт и платоническое общение переросли в нечто большее. После взаимных признаний мужчина решил вывести отношения на новый уровень и презентовал любимой тело – тело секс-куклы по спецзаказу, которое и стало вместилищем  прекрасной души Мими. Теперь пара может не только предаваться плотским утехам, но выходить в свет и путешествовать.

Влюблённые копят деньги на медовый месяц. Хотя официальной регистрации брака по понятным причинам быть не может, Крис и Мими считают себя супругами со всеми вытекающими и носят обручальные кольца.

Кажется, они таки заполоняют. А иначе как объяснить тот факт, что программа ухитрилась не только обзавестись телом, но и практически женить на себе партнёра, тогда как обычные женщины из мяса и костей иногда годами не могут затащить любимого в загс?

Источник:

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Метки: Кристофер Александр Стоукс   США   история   любовь   мими   отношения   секс кукла   случай   чат-бот   чувство   
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7  комментариев
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16k
banzai7 Час назад
Судя по машинному переводу, это его баба-робот пост создала.
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13k
Всё – приехали! 37 минут назад
Заметки о приматах? Опять бл@ть нигеры...
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21k
Davy Jones Час назад
Дрочилы вышли на новый уровень, теперь они не дрочисты-онанисты, а кибердрочеры
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4k
Наталья Час назад
Может это девушки в нём разочаровались?
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