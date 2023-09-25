Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная»

Я не 90-60-90, но этот факт не делает меня менее красивой или менее привлекательной. Я люблю быть не такой, как все, во всем. И в этом моя уникальность. Участвую в конкурсах исключительно для себя, чтобы испытать кайф. А еще я хочу показать всем девочкам, отличающимся от идеальных пропорций, что всё возможно, - поделилась «Миссис Вселенная».