Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная»

В сети над ней уже начали шутить.
Месяц назад в Америке состоялся конкурс «Миссис Вселенная». В нём участвовали 72 женщины со всего мира. А победила Ольга Каменская, предприниматель из Нижнего Новгорода.
Пришло время признаться! На конкурсе «Миссис Вселенная» (Mrs. Universe World International), который проходил в США в августе 2023-го, среди 72 участниц со всего мира я завоевала победу и получила титул в номинации «Пышные формы», - рассказала 39-летняя женщина, которая воспитывает двоих детей.
Этот титул - не первый. В июне этого года Ольга участвовала в конкурсе Mrs. Clobe в Калифорнии и завоевала приз зрительских симпатий. А ещё она заняла первое место в конкурсе красоты «Миссис Россия Пышные Формы — 2022».
Я не 90-60-90, но этот факт не делает меня менее красивой или менее привлекательной. Я люблю быть не такой, как все, во всем. И в этом моя уникальность. Участвую в конкурсах исключительно для себя, чтобы испытать кайф. А еще я хочу показать всем девочкам, отличающимся от идеальных пропорций, что всё возможно, - поделилась «Миссис Вселенная».
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А у нас таких в каждом пивняке на рупь ведро.