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Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная»

Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная»

Автор:
25 сентября 2023 16:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калифорния   Ольга Каменская   США   конкурс   миссис вселенная   победительница   россиянка   титул   
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В сети над ней уже начали шутить.

Месяц назад в Америке состоялся конкурс «Миссис Вселенная». В нём участвовали 72 женщины со всего мира. А победила Ольга Каменская, предприниматель из Нижнего Новгорода.

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Пришло время признаться! На конкурсе «Миссис Вселенная» (Mrs. Universe World International), который проходил в США в августе 2023-го, среди 72 участниц со всего мира я завоевала победу и получила титул в номинации «Пышные формы», - рассказала 39-летняя женщина, которая воспитывает двоих детей.

Этот титул - не первый. В июне этого года Ольга участвовала в конкурсе Mrs. Clobe в Калифорнии и завоевала приз зрительских симпатий. А ещё она заняла первое место в конкурсе красоты «Миссис Россия Пышные Формы — 2022».

Я не 90-60-90, но этот факт не делает меня менее красивой или менее привлекательной. Я люблю быть не такой, как все, во всем. И в этом моя уникальность. Участвую в конкурсах исключительно для себя, чтобы испытать кайф. А еще я хочу показать всем девочкам, отличающимся от идеальных пропорций, что всё возможно, - поделилась «Миссис Вселенная».

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Метки: Калифорния   Ольга Каменская   США   конкурс   миссис вселенная   победительница   россиянка   титул   
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18  комментариев
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30k
Юрьевич 54 минуты назад
Да ну нафиг такую вселенную...
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12k
Просто Царь Полминуты назад
Похоже, что ее папик нормально заслал и в Америке.
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11k
Juli 2 минуты назад
"миссис пышные формы" - это типо тя на весь мир признали жиробасиной? Круто, чё. Ждём номинаций "миссис огромный шнопак вселенной" "миссис кривые зубы" и так далее.
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58k
Олег 9 минут назад
враньё это всё.... она хоть и жирная, но белая и гетеро
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1k
Мария Коненкова 9 минут назад
Ключевое слово - "в Америке". Так как потрафила местным сразу по двум пунктам повестки. Бодипозитив-френдли - да, т.к. она явно не модельных параметров, которые сейчас подвергаюьтся обстракизму. Красавица - да, т.к. на фоне их реального бодипозитива а-ля посетители Wallmart на тележках - вполне себе.
А у нас таких в каждом пивняке на рупь ведро.
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34k
koleos72 20 минут назад
Странно что ещё не взвыли: Это Путин виноват!
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17k
Голос Вселенной 24 минуты назад
"Участвую в конкурсах исключительно для себя, чтобы испытать кайф." - прямо как практически каждый таксист нашей необъятной рассуждает...
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4k
Горожанин Полчаса назад
Сколько?
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725
Жизнь Полчаса назад
может они слово "вселенная" как-то не так понимают, и выбирают соразмерно?
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16k
banzai7 42 минуты назад
В России такого добра в каждом селе немало.
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91k
7guest 48 минут назад
Это вселеннная до "большого взрыва".
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4k
Ухалус Посовиномус 50 минут назад
И чо? Вселенная вообще расширяется. Так что вполне соответствует
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2k
Vergüenza Ajena 53 минуты назад
КАК она вообще попала на "конкурс"??
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32k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Странно,как ей удалось выиграть.Она же не нигер и не трансгендер.
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1k
Damvrot Hohlam 56 минут назад
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