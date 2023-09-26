Вирджиния Хилл – королева американской мафии

Учиться защищать себя малышке пришлось с юных лет. Впервые она отоварила сковородой папашу – буйного алкоголика, когда девочке было 7 лет. К подростковому возрасту девушка чётко для себя решила, что единственное, для чего нужны мужчины – это деньги.

В 30-х вместе с семьёй она перебралась в Чикаго и устроилась официанткой в заведение, принадлежащее самому Аль Капоне. В ресторане она познакомилась с невесткой одиозного итальянца. Дальнейшее было делом техники: девушка быстро влилась в общество гангстеров и стала официальной любовницей Джозефа Эпштейна, курировавшего скачки.

В действительности отношений между ними не было: парень был другой ориентации, и красотка Вирджиния необходима была ему как прикрытие и поставщик сведений. Ведь даже осторожные мафиози расслаблялись в обществе красивой обходительной девушки, не предполагая, что она может запоминать выболтанные секреты и передавать информацию куда следует.