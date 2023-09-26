Вирджиния Хилл – королева американской мафии

Обычно красивая женщина для мафиози – это элемент имиджа. Как автомобиль, костюм или часы. Но эта женщина стала полноправной участницей преступной схемы. И её ум нисколько не уступал красоте.
«Дева» или «девственница». Так переводится имя Вирджиния (от лат. virgo). Но Вирджиния Хилл ему совершенно не соответствовала.
Учиться защищать себя малышке пришлось с юных лет. Впервые она отоварила сковородой папашу – буйного алкоголика, когда девочке было 7 лет. К подростковому возрасту девушка чётко для себя решила, что единственное, для чего нужны мужчины – это деньги.
В 30-х вместе с семьёй она перебралась в Чикаго и устроилась официанткой в заведение, принадлежащее самому Аль Капоне. В ресторане она познакомилась с невесткой одиозного итальянца. Дальнейшее было делом техники: девушка быстро влилась в общество гангстеров и стала официальной любовницей Джозефа Эпштейна, курировавшего скачки.
В действительности отношений между ними не было: парень был другой ориентации, и красотка Вирджиния необходима была ему как прикрытие и поставщик сведений. Ведь даже осторожные мафиози расслаблялись в обществе красивой обходительной девушки, не предполагая, что она может запоминать выболтанные секреты и передавать информацию куда следует.
К 25 годам девушка стала полноправным членом мафии и одним из крупнейших в стране перевозчиков чёрного нала. И во время одной из так называемых деловых поездок Вирджиния познакомилась с Бенджамином Сигельбаумом, известным как Багси Сигел. В его ведении находился Лос-Анджелес и вся Калифорния.
И это была любовь… Вопреки собственному обещанию, Вирджиния влюбилась в одного из самых известных гангстеров 30-40-х. Сигел был женат, но брак не помешал дальнейшим отношениям. Которые были далеки от романтических, но полностью оправдывали выражение «жить как на вулкане». Парочка ссорилась, выясняла отношения с рукоприкладством. Потом любовники не менее бурно мирились и выходили в свет с замазанными синяками.
Чутьё подсказало Сигелу, что Лас-Вегас – это перспективное золотое дно. И он решил легализовать игорный бизнес, построив роскошный отель с казино. Заведение гангстер решил назвать в честь возлюбленной – «Фламинго», как он называл женщину из-за её длинных стройных ног.
В масштабный проект, начинавшийся с 1,5 млн долларов, вложились солидные коллеги по цеху. Из-за личных амбиций Сигела и мошенничества поставщиков смета быстро выросла до 6 млн.
Инвесторы стали проявлять интерес к застопорившейся стройке. Проверка показала, что денег как бы больше и нет. Не исключено, что любовника сдала сама Хилл, на европейских счетах которой осела изрядная доля средств.
Обман мафиози, ожидавших, когда строительство завершится, и казино начнёт приносить прибыль, карался единственным наказанием – смертью. 20 июня 1947 года Багси ждал любовницу в своём бунгало, просматривая газеты. Но вместо Вирджинии пришла смерть: тело авторитетного мафиози прошило множество пуль. Расследование зашло в тупик.
Виджиния предусмотрительно перебралась в Европу и решила начать если не праведную, то хотя бы спокойную жизнь. Вышла замуж за австрийского лыжного инструктора Ганса Хаузера. Во время недолгого брак родила сына Питера.
Жизнь семьи текла тихо и безмятежно, пока в 1954 году Хилл не предъявили обвинения в уходе от уплаты налогов. Имущество пошло с молотка, но вырученные средства не покрыли и пятой части долга.
Женщина решила бежать, осела в Швейцарии. Вечную «невесту мафии» накрывали приступы паники и паранойи. С которыми она пыталась справиться с помощью алкоголя и наркотических веществ.
От былой роскоши не осталось и следа. Женщина, потерявшая не только красоту, но и человеческий облик, влачила жалкое существование в меблированных комнатах и питалась за деньги, которые приносил сын-подросток, работавший официантом.
В результате затуманенный разум подсказал ей решение – подоить коллег по прошлому бизнесу. Мафиози согласились на встречу в Неаполе. И даже выдали женщине 10 тыс. долларов. Вот только потратить деньги она не успела: 24 марта 1966 года её обнаружили мёртвой. Официальной причиной смерти королевы мафии стала передозировка снотворного.
В соответствии с ещё одной версией, выпить препарат её заставили подручные босса, наказавшего женщину за попытку шантажа. Бывшая королева мафии, в хрупких руках которой в своё время была сосредоточена реальная власть, умерла в возрасте 49 лет. Оставшись в истории как пример смелой, хитрой, свободной и беспринципной женщины, заплатившей за свой выбор непомерно высокую цену.
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